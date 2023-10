Auto elettriche: senza incentivi crollano le vendite, c’è la conferma

Le auto elettriche hanno ancora bisogno degli incentivi per “sopravvivere“. Senza il sostegno pubblico, almeno in Europa, è difficile per i costruttori raggiungere risultati soddisfacenti per quanto riguarda le vendite dei propri modelli a zero emissioni. Il “caso” della Germania è una nuova conferma di quanto, già da tempo, è chiaro a molti osservatori del mercato. Per sostenere le vendite di auto elettriche servono gli incentivi.

Finiscono gli incentivi e crollano le vendite delle auto elettriche: il caso della Germania

In Germania sono terminati a fine agosto gli incentivi per le auto elettriche dedicati al settore business. I liberi professionisti che stavano sostenendo la diffusione delle auto elettriche non possono più accedere alle agevolazioni pubbliche. Il risultato è un vero e proprio crollo delle vendite di auto elettriche, nonostante un mercato sostanzialmente stabile (-0,1%).

Nel corso del mese di settembre, infatti, in Germania sono state vendute 31 mila auto elettriche con un calo del 28% rispetto allo scorso anno e un vero e proprio tracollo rispetto al mese di agosto (durante il quale molti acquirenti hanno sfruttato gli ultimi fondi disponibili per l’acquisto di modelli a zero emissioni). Rispetto al mese precedente, le vendite di auto elettriche sono calate del 63%.

In arrivo potrebbe esserci un ulteriore rallentamento per il settore delle auto elettriche in Germania. Da gennaio 2024, infatti, è prevista una riduzione degli incentivi. Gli acquirenti privati potranno acquistare auto elettriche con un bonus di 3.000 euro ma solo scegliendo un modello con prezzo di listino inferiore ai 45.000 euro. Questo taglio potrebbe causare un ulteriore rallentamento delle vendite di auto elettriche in quello che è il mercato principale europeo, per volumi di vendita.

Leggi anche: Incentivi auto, la mossa di Parigi che potrebbe penalizzare i modelli elettrici cinesi