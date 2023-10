Nuova Skoda Kodiak vRS, iniziano a filtrare le prime indiscrezioni

Skoda è al lavoro per il lancio di una versione vRS del suo nuovo SUV Kodiaq , il quale è stato progettato nel preciso intento di mantenere la potenza della benzina pura. Proprio di recente sono state presentate le versioni normali della Kodiaq, caratterizzate da opzioni di propulsione a combustione pura, ibrida leggera e ibrida plug-in. Mentre la Kodiaq più potente è attualmente dotata di un motore turbobenzina da 204 CV con trazione integrale.

È stata Autocar UK a rivelare che per il debutto debutto non sono previste proposte dedicate alle prestazioni. Aggiungendo però che, al tempo stesso, sarebbero in corso i lavori tesi alla sostituzione della prima generazione della Kodiaq vRS. Una prima generazione che era stata lanciata in un primo momento con alimentazione diesel prima di passare alla Octavia vRS, rivelatasi un vero e proprio traino per le vendite della casa.

Secondo gli addetti ai lavori, proprio il successo che è stato tributato al primo Kodiaq vRS avrebbe spinto l’azienda a prendere in considerazione l’ipotesi di lanciare un degno successore, il quale potrebbe essere proiettato sul mercato già nel corso del prossimo anno.

Come sarà la nuova Skoda Kodiaq vRS

Come sarà la nuova Skoda Kodiaq vRS? Alla domanda ha risposto Johannes Neft, il capo dello sviluppo tecnico di Skoda, il quale ha affermato che “non necessariamente” utilizzerà un propulsore ibrido plug-in. Lo stesso Neft ha poi lasciato intendere che sarà dotato di quattro ruote motrici.

Da queste affermazioni gli addetti ai lavori hanno dedotto che con ogni probabilità la nuova Volkswagen Tiguan sarà dotata di un motore turbobenzina da 2,0 litri e 272 CV, derivato dal motore utilizzato dalla Golf GTI.

Ove ciò si tramutasse in realtà, si verrebbe a realizzare un notevole aumento in termini di potenza per quanto riguarda il vRS in uscita. Il motore, una volta combinato con un sistema 4WD che aumenta la trazione, sarebbe a questo punto in grado di fornire abbastanza potenza per un passaggio da 0 a 100 km/h in circa 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

I dettagli tecnici

In particolare, il nuovo Kodiaq è già disponibile con un nuovo e avanzato sistema Dynamic Chassis Controller, il quale utilizza ammortizzatori a doppia valvola nel preciso intento di andare a migliorare le prestazioni in curva e la stabilità. Un fattore da considerare molto importante nell’ottica di riuscire a dare vita ad un’offerta realmente dedicata alle prestazioni.

Il restyling sportivo messo in preventivo, inoltre, gli permetterà, come del resto già accade con il modello esistente, di operare una significativa distinzione dalla Kodiaq standard. A renderlo possibile, in particolare, un nuovo paraurti su misura, il design delle ruote e l’utilizzo di elementi di rivestimento a contrasto, da aggiungere ai temi che già caratterizzano la nuova Kodiaq Sportline.

Anche in questo caso, comunque, dovrebbe trattarsi di un’offerta relativamente di nicchia nel suo campo, sotto forma di SUV sportivo per famiglie dotato di sette posti all’interno dell’abitacolo. Ora non resta che attendere maggiori dettagli sul nuovo Kodiaq vRS, che dovrebbero senz’altro essere resi noti man mano che ci si avvicinerà al suo debutto sui mercati globali.

La nuova generazione del SUV Kodiaq

Skoda ha appena condotto al debutto la nuova generazione del SUV Kodiaq. Il nuovo modello può contare su cerchi da 17 a 20 pollici e di fari TOP LED Matrix di seconda generazione. Mentre sul posteriore i gruppi ottici si caratterizzano per una firma luminosa a forma di C e la barra a LED cui spetta il compito di unirli tra di loro.

La seconda generazione di Skoda Kodiaq misura 4.768 mm lunghezza x 1.864 mm larghezza x 1.657 mm altezza, che vanno a mixarsi ad un passo di 2.791 mm. All’interno dell’abitacolo, il SUV riesce ad ospitare sino a 7 passeggeri.

Il nuovo modello viene proposto con motori benzina e diesel, cui si aggiunge una versione Plug-in. Per quanto riguarda più specificamente il modello PHEV, potrà contare su di un powertrain composto da un 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) abbinato ad un’unità elettrica. Con una dotazione complessiva pari a 150 kW (204 CV).

Il cambio sarà un DSG a 6 rapporti, mentre l’alimentazione del motore elettrico sarà affidata ad una batteria da 25,7 kWh, grazie alla quale sarà garantita una percorrenza esclusivamente elettrica tale da superare i 100 chilometri. L’accumulatore potrà a sua volta essere ricaricato sino a 11 kW in corrente alternata e sino a 50 in corrente continua.