Auto elettriche: nel 2025 si raggiungeranno 20 milioni di unità vendute

Nonostante il trend sia leggermente in calo, sembra che le auto elettriche siano il futuro del settore automotive. Più in Cina ed Europa che negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha cancellato il mandato delle “green” per dare più spazio ai veicoli con motore a combustione. Nonostante ciò, sembra che nel 2025 si venderanno 20 milioni di unità elettriche in tutto il mondo, con una particolare ripresa in Europa.

Auto elettriche, le vendite continueranno a salire nel 2025

Secondo la società di consulenza Rho Morion, la cifra include sia auto elettriche “pure”, che ibride plug-in. Nello specifico, questo settore aumenterà del 17% nel 2025 e sarà spinto particolarmente dalla Cina, che offre un programma di incentivi molto interessante, tra cui un piano rottamazione. Secondo la società, l’Europa, il secondo mercato di veicoli elettrici più grande del mondo, tornerà a crescere nelle vendite man mano che entreranno in vigore gli obiettivi di emissioni di CO2 e saranno disponibili modelli più economici, ma il ritmo continuerà ad essere più lento rispetto al 2023.

Le vendite di auto elettriche in Cina probabilmente aumenteranno più del previsto, e si stima che quest’anno cresceranno del 17%, permettendo al gigante asiatico di aumentare il suo dominio del mercato grazie ai sussidi. Una Cina che lo scorso anno ha fatto schizzare le sue vendite del 40%, fino a raggiungere 11 milioni di unità, per cui, con l’incremento previsto, quest’anno dovrebbero raggiungere i 12,8 milioni di auto elettriche immatricolate nel suo mercato. Una cifra che per alcuni analisti è sottostimata e che supererà i 15 milioni di unità, ovvero più del 50% delle vendite totali.

Per l’Europa, le previsioni indicano che avremo una crescita generale delle vendite del 15%, per cui, tenendo conto dei 3 milioni di unità vendute lo scorso anno, quest’anno il Vecchio Continente dovrebbe raggiungere i 3,4 milioni di unità immatricolate. D’altra parte, questa cifra non sarà, neanche lontanamente, sufficiente a compensare l’eccesso di emissioni che avrà la flotta di auto nuove dell’UE, per cui, nonostante l’acquisto di crediti di emissione, i gruppi europei rischieranno multe fino a 10 miliardi di euro. Meno dei 15 miliardi previsti, ma comunque un duro colpo per le finanze.

Il caso degli Stati Uniti è quanto meno curioso. Nonostante le politiche di Trump, secondo la società le vendite quest’anno cresceranno del 16%. Ma il danno a medio e lungo termine sembra che sarà molto importante, e le stime sono che, entro il 2040, la domanda di auto elettriche nel mercato statunitense cadrà del 47% nello scenario peggiore.