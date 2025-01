Fari LED nel mirino dell’UE: troppo abbaglianti per 8 automobilisti su 10

I fari LED sono al centro di alcune polemiche, nate dal fatto che possono mettere in pericolo chi viene dal lato opposto. Un recente studio olandese ha portato alla luce questo problema, che sta diventando sempre più pressante in Europa: l’eccessiva intensità dei nuovi sistemi di illuminazione compromette, secondo lo studio, la sicurezza degli automobilisti alla guida, così come eventuali occupanti o utenti della strada.

Il fenomeno è tutt’altro che marginale: il 78% degli automobilisti europei riferisce di essere stato abbagliato durante la guida notturna. Le conseguenze sono preoccupanti: il 72% dei conducenti è costretto a distogliere lo sguardo dalla strada, mentre il 60% fatica a mantenere la concentrazione per alcuni secondi durante la guida. Secondi che potrebbero risultare fatali.

I fari LED abbagliano troppo secondo un nuovo studio

L’occhio umano necessita fino a 9 secondi per riadattarsi dopo l’abbagliamento. In questo lasso di tempo, un veicolo in autostrada può coprire una distanza superiore a 250 metri. Il problema non riguarda solo i fari anteriori: anche fendinebbia, luci posteriori e frecce direzionali hanno raggiunto intensità potenzialmente pericolose, anche se non quanto i fari anteriori.

Le case automobilistiche hanno puntato tutto sull’efficienza energetica, sulla longevità e sull’uniformità dell’illuminazione, ma la sicurezza non può essere sacrificata in nome del progresso. Oltre alle caratteristiche tecniche dei LED, la diffusione dei SUV ha ulteriormente aggravato la situazione a causa della loro maggiore altezza da terra.

L’Unione Europea sta prendendo dei provvedimenti in merito: la Commissione sta elaborando nuove normative all’interno del progetto Vision Zero per garantire un’illuminazione stradale più sicura. La palla passa ora ai costruttori, chiamati a trovare il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela degli automobilisti.