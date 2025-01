Auto elettriche, a Roma il più grande test europeo “Dal 100 al 5 per cento”

È andato in scena oggi a Roma l’atteso test “Dal 100 al 5 per cento” organizzato da Motor1. Dodici auto elettriche, tra i modelli più interessanti sul mercato, sono partite da Piazza San Pietro, simbolo del Giubileo del 2025, per affrontare il Grande Raccordo Anulare, la più grande autostrada urbana d’Europa, uno scenario che vede ogni giorno un traffico di oltre 180.000 veicoli.

Il percorso, con condizioni variabili e reali, è stato essenziale per mettere alla prova efficienza e consumi delle vetture a batteria. I dati raccolti durante il test verranno analizzati e presentati il prossimo febbraio, ma l’evento è stato anche occasione per un importante dibattito sulla transizione verso l’elettromobilità. Durante la giornata, Felipe Munoz, Senior Analyst di JATO Dynamics, ha illustrato lo studio “The Right Price of the Electric Car”, che analizza prezzi, tendenze e dinamiche globali del mercato dei veicoli elettrici.

Le vetture in gara, selezionate tra modelli con un prezzo compreso tra 25.000 e 40.000 euro, sono: Alfa Romeo Junior, Citroën e-C3, Ford Explorer, Hyundai Inster, Kia EV3, Lancia Ypsilon, Mini Aceman, Omoda 5 EV, Renault 5, Skoda El-Roq, Smart #1 e Volvo EX30.

Secondo il rapporto JATO, nonostante una crescita esponenziale tra il 2019 e il 2023, da 1,4 a 7,4 milioni di unità, l’espansione delle auto elettriche a batteria ha rallentato nell’ultimo anno. In Italia, la penetrazione del mercato è ferma al 4%, sotto la media europea, con prezzi ancora alti. D’altronde, il costo medio di un’auto elettrica è di 64.844 euro, quasi il doppio rispetto alla Cina (29.682 euro). Ma il 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta, con l’arrivo sul mercato europeo di nuovi modelli nei segmenti A e B a prezzi inferiori a 30.000 euro.

Questi veicoli pensati per il test promettono di ridurre il divario con le auto a combustione. Un messaggio di ottimismo e trasparenza Alessandro Lago, direttore di Motor1 e InsideEVs, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questo test. “La varietà dell’offerta stimola innovazione e interesse. Tuttavia, è essenziale offrire dati chiari e superare le barriere culturali per favorire la diffusione dell’auto elettrica”.