Zeekr contro Tesla, la sfida si gioca anche sull’infrastruttura di ricarica

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la transizione verso la mobilità elettrica. Eppure, la domanda di auto elettriche non ha ancora raggiunto i livelli previsti nei periodi passati, ma l’offerta è cresciuta significativamente. La tecnologia ha fatto passi da gigante, e i prezzi dei veicoli stanno iniziando a scendere, favorendo la diffusione delle auto a batteria e della relativa infrastruttura di ricarica.

In questo scenario, il marchio Zeekr, appartenente al Gruppo Geely, ha deciso di lanciarsi con forza nel mercato globale, annunciando la costruzione di una rete di ricarica rapida che supporti sia veicoli a 400 che a 800 Volt. La sfida a Tesla è aperta e diretta.

Zeekr, uno dei produttori di auto elettriche in più rapida crescita al mondo, già gestisce in Cina la più vasta rete di stazioni di ricarica ultraveloce, con oltre 800 punti di ricarica distribuiti su tutto il territorio. La nuova rete di ricarica a marchio Zeekr prenderà il via in Australia, uno dei principali mercati esteri del brand. In questo Paese, infatti, arriverà presto l’atteso SUV Zeekr 7X, uno dei modelli premium dell’offerta del marchio.

Successivamente, l’attenzione di Zeekr si concentrerà sulla Thailandia, un altro mercato asiatico emergente a cui la casa cinese ha sempre guardato con interesse. Dopo aver consolidato la propria presenza in Asia e Oceania, il brand espanderà la sua rete di ricarica anche nel resto del mondo.

Durante il Tech Day di quest’estate, Zeekr ha svelato inoltre l’arrivo di una nuova batteria LFP (fosfato di ferro-litio) che permetterà di ricaricare le auto in tempi record. Questa batteria di nuova generazione, chiamata Golden Battery, debutterà sulla Zeekr 007 nel 2025 e sarà in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% in appena dieci minuti e mezzo, una vera rivoluzione nel settore della mobilità elettrica. Nel frattempo, il SUV Zeekr 7X, basato sulla piattaforma SEA di Geely, è stato avvistato in Europa per le prime prove su strada, segno che l’espansione del marchio è in pieno fermento.