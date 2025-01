CATL, il leader globale delle batterie apre un nuovo stabilimento in Europa

Mentre BYD continua a guadagnare terreno nel competitivo settore delle batterie per veicoli elettrici, CATL mantiene saldamente la sua posizione di leader mondiale, dimostrando una capacità straordinaria di adattarsi e innovare per restare al vertice.

Con una quota di mercato del 45,2% in Cina, CATL domina un settore in cui BYD, pur crescendo rapidamente, detiene il 25,1%. Per rafforzare la sua posizione, il vicepresidente di CATL, Pan Jian, ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo stabilimento in Europa dedicato alla produzione di pacci batteria per veicoli elettrici. Questo nuovo impianto, previsto per il 2025, sarà sviluppato in collaborazione con un importante marchio automobilistico locale.

Anche se Jian non ha rivelato dettagli specifici, ha lasciato intendere che questo progetto sarà solo uno dei numerosi accordi congiunti in Europa. Con l’aggiunta di questo nuovo sito produttivo, CATL porterà a quattro il numero di stabilimenti europei. Ai due già operativi in Germania e Ungheria, si aggiunge l’impianto spagnolo recentemente confermato in partnership con Stellantis alla fine del 2024.

La centralità di CATL e BYD nel mercato globale è evidente. Insieme, le due aziende rappresentano oltre il 70% del mercato delle batterie per veicoli elettrici. Nonostante la crescente concorrenza, si prevede che queste percentuali rimarranno stabili fino al 2025, consolidando il predominio cinese. Nel 2021, le aziende cinesi controllavano già l’80% della produzione globale di batterie e, secondo gli esperti, nel 2026 questa quota sarà ancora superiore al 65%.

L’Europa, che dipende fortemente dalla Cina per la fornitura di batterie, sta accelerando la transizione verso la mobilità elettrica grazie a collaborazioni con i principali produttori asiatici. Tuttavia, una possibile rivoluzione potrebbe arrivare con l’introduzione delle batterie allo stato solido. Questi sistemi innovativi, attesi entro tre anni, potrebbero offrire prestazioni e costi competitivi rispetto alle soluzioni attuali, a patto che Europa e Stati Uniti riescano a tenere il passo.