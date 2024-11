Auto dell’anno 2025, quali sono le 7 finaliste che si contendono il titolo

Il premio “Auto dell’Anno 2025” (Car of the Year) entra nella sua fase decisiva con l’atteso annuncio delle sette vetture finaliste, selezionate da un nutrito gruppo di 61 giurati provenienti da 21 Paesi europei. Tale riconoscimento, che rappresenta da tanti anni ormai il massimo tributo all’innovazione e all’eccellenza automobilistica, sarà assegnato il 10 gennaio al Salone di Bruxelles.

La competizione tra i modelli finalisti è più accesa che mai, con auto che incarnano nuove tecnologie, design avanguardistico e, ovviamente, come è ampiamente intuibile dai tempi e dalle “mode” che corrono, soluzioni sostenibili.

Tra i candidati spicca l’Alfa Romeo Junior, primo SUV compatto elettrico del Biscione, disponibile anche in versione mild hybrid e con un’anima sportiva espressa dalla sua versione Veloce presente nella gamma. La Junior, che ha animato le discussioni del pubblico per il suo nome, inizialmente Milano, punta su una proposta che la rende unica nel panorama del gruppo Stellantis.

Segue la Citroen C3, una vettura “pigliatutto” che è stata pensata per un’ampia varietà di mercati, inclusa l’Europa, dove è proposta in versioni benzina, mild hybrid ed elettrica (la e-C3). Con dimensioni da utilitaria ma dallo stile crossover, la C3 si distingue per la versatilità e la guida in modalità elettrica per brevi tratti.

Tra i SUV, emerge il Cupra Terramar, modello di segmento C che propone versioni mild hybrid e ibride plug-in a motorizzazioni più tradizionali, come un turbo benzina da 265 CV. Tanto lo spazio a bordo dell’auto e prestazioni dinamiche per un progetto pensato per affrontare una concorrenza agguerrita.

Il Dacia Duster, immancabile icona del rapporto qualità-prezzo, arriva con un design moderno e motorizzazioni full hybrid, mild hybrid e bifuel GPL, rimanendo fedele alla sua vocazione che unisce praticità e robustezza.

Sul fronte elettrico, troviamo la Hyundai Inster, una citycar compatta che sfida rivali come la Dacia Spring, e la Kia EV3, capace di offrire fino a 560 km di autonomia nella sua configurazione Long Range. Una piccola vettura a emissioni zero che potrebbe diventare l’incubo di molte altre proposte di marchi ben più blasonati.

Chiude la lista la Renault 5 E-Tech, reinterpretazione moderna della storica R5, che coniuga stile vintage e tecnologia avanzata, candidandosi a diventare un riferimento per il segmento compatto elettrico. Quest’auto è una delle osservate speciali, inutile negarlo, forse la più temibile della lista.