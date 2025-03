Audi Q7, nuovo design in arrivo? Ecco come potrebbe essere il SUV

Lo scorso anno, Audi ha ceduto il passo a Tesla, registrando vendite inferiori rispetto alla casa automobilistica californiana che produce esclusivamente veicoli elettrici. Un risultato che certamente deve far fa riflettere. Tesla, con soli cinque modelli in gamma, ha immatricolato quasi 1,8 milioni di veicoli, superando i quasi 1,7 milioni di esemplari firmati Audi, che ha invece un portafoglio prodotti molto più ampio.

Il marchio tedesco, però, non sta certo rimanendo a guardare. Per restare al passo in un settore in piena trasformazione, Audi sta sperimentando nuove strategie e innovazioni. Ha realizzato un fuoristrada elettrico con assali a portale, ha modificato di recente la propria nomenclatura di modelli e sta spingendo verso una gamma più esclusiva e sofisticata. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la qualità dei suoi interni non è più quella di un tempo, una confessione decisamente dura da fare.

Nel frattempo, il brand non ha ancora detto addio ai motori a combustione interna (ICE), allungando la vita dei propulsori a benzina più di quanto inizialmente previsto. Il futuro, come sappiamo, prevede un’ondata di nuovi modelli, tra cui l’attesa Audi A6 Avant, che fino a poco tempo fa sembrava destinata a chiamarsi A7 Avant.

Gli appassionati di auto e design digitale stanno già immaginando l’estetica della terza generazione dell’Audi Q7, il SUV di lusso che ha debuttato nel lontano 2015 e che ha ricevuto aggiornamenti nel 2020 e nel 2024. Ora, per il model year 2026, potrebbe arrivare una versione completamente rinnovata.

Secondo un rendering elaborato dal designer digitale Larson Design (alias lars_o_saeltzer sui social media), la prossima iterazione dell’Audi Q7 potrebbe presentare linee più pulite e moderne, con superfici ridisegnate, una nuova griglia anteriore con dettagli più raffinati, fari suddivisi per un look più aggressivo e fanali posteriori con striscia LED continua, ormai una firma stilistica dei modelli Audi.

Ovviamente, si tratta solo di rendering non ufficiali, basati su indiscrezioni e speculazioni. Audi non ha ancora confermato nulla, quindi è bene prendere queste anticipazioni con le dovute precauzioni. Ma se fosse davvero così, il nuovo Q7 resterà davvero disponibile con motorizzazioni a benzina e ibride?