Audi trova un nuovo modo per farti divertire durante i lunghi viaggi

Audi ha aggiunto YouTube al suo app store integrato nel sistema di infotainment di modelli selezionati. La Casa di Ingolstadt permetterà di fruire dei contenuti condivisi sulla popolare piattaforma di condivisione dei video in un gruppo di vetture limitato, almeno in principio, alle A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT. In buona sostanza, sarà disponibile sui modelli con sistema di infotainment modulare di terza generazione (MIB 3). L’applicazione sarà scaricabile, così da esaltare l’esperienza a bordo. Questa è soltanto l’ultimo dei programmi rilasciato da terze parti presenti sull’Audi Multimedia Interface (MMI), il sistema rilasciato nel marzo scorso.

Audi pensa a intrattenere gli occupanti nei lunghi viaggi

Il Costruttore dei Quattro Anelli è il primo del Volkswagen Group a introdurre tale tecnologia, sviluppata assieme a Cariad. La divisione di ricerca e sviluppo specializzata nei software ha creato parecchi grattacapi al conglomerato in passato. Ma adesso il vento sembra cambiato o così, almeno, auspicano le parti coinvolte. Tra i motivi delle difficoltà patite nel recente periodo vi sono, infatti, le questioni di carattere tecnologico, ree di ritardare lo sbarco nelle concessionarie delle bev. Ciò ha contribuito alla perdita d’immagine dell’amministratore delegato uscente, Markus Duesmann, il quale verrà sostituito, a partire dal prossimo mese di settembre, da Gernot Dollner.

Il passaggio di consegne sarebbe dipeso dagli accesi contrasti tra Duesmann e alcuni membri del consiglio di amministrazione del VW Group, la cui influenza si sarebbe fatta sentire. Inoltre, stando a quanto riferiscono le “gole profonde”, avrebbero pesato sulla reputazione goduta dall’ormai ex ceo i risultati deludenti conseguiti in Cina e negli Stati Uniti. Due mercati di importanza cruciale per Audi, oggi indietro nel percorso di elettrificazione della gamma. Il vantaggio competitivo accumulato in passato, valso enormi fortune sulla concorrenza, è stato man mano dilapidato rispetto a BMW e Mercedes. Le dirette competitor hanno, infatti, trovato il modo di bruciare le tappe, mentre l’azienda di Ingolstadt perdeva punti.

YouTube sarà attivabile soltanto con il veicolo fermo, onde evitare di distrarre il conducente al volante e favorire, dunque, gli incidenti su strada. L’aggiunta permetterà ai conducenti di guardare video durante le fermate di ricarica, le pause al volante o in attesa dell’arrivo di qualcuno, mentre il mezzo è parcheggiato. I portavoce ufficiali assicurano che il funzionamento è come su uno smartphone. Prenderci confidenza sarà, insomma, un gioco da ragazzi, soprattutto per le nuove generazioni di utenti, attente alle ultime novità tecnologiche.