Audi A6 e-Hybrid, svelate le versioni plug-in: ecco specifiche e prezzi

Audi si prepara a lanciare sul mercato la nuova generazione della sua ammiraglia, la A6, già disponibile per gli ordini. Il debutto include sia la versione berlina sia la familiare Avant, con l’obiettivo di attrarre una clientela esigente alla ricerca di lusso, versatilità e tecnologia avanzata. Il marchio tedesco ha scelto di presentare inizialmente la nuova A6 Avant, seguita a breve distanza dalla versione a tre volumi. Ora la casa automobilistica tedesca presenta due nuove varianti plug-in hybrid, che promettono efficienza e un’autonomia elettrica che supera i 100 chilometri con una singola carica.

Advertisement

Audi A6 e-Hybrid: ecco la nuova berlina e Avant in versione Plug-In

Le nuove Audi A6 e-Hybrid si distinguono per una motorizzazione composta da un 2.0 TFSI a quattro cilindri da 252 CV, abbinato a un motore elettrico da 143 CV. Le potenze combinate variano tra 299 CV e 367 CV, a seconda della versione. Entrambe offrono la trazione integrale quattro, cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti e la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 140 km/h. Il sistema è inoltre programmato per passare automaticamente alla guida elettrica nelle aree urbane.

Advertisement

Esteticamente, le versioni ibride mantengono le stesse linee delle controparti a combustione. Le uniche differenze visibili sono la presa di ricarica sul parafango posteriore sinistro e, per chi sceglie la sportiva “Black Line”, elementi distintivi come la griglia nera Singleframe, cerchi da 20 pollici e pinze dei freni rosse. Anche l’abitacolo resta sostanzialmente invariato, salvo per i sedili sportivi anteriori, la grafica specifica per la propulsione ibrida e un volante dal design più grintoso nella variante “Black Line”.

Le due nuove Audi A6 e-Hybrid montano una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh lordi (20,7 kWh netti), con una capacità del 45% superiore rispetto alla precedente generazione. L’autonomia dichiarata in modalità elettrica raggiunge i 102 km. Tuttavia, manca la ricarica rapida: il sistema supporta solo corrente alternata fino a 11 kW, con tempi di ricarica di circa due ore e mezza.

Gli ordini per le nuove Audi A6 e-Hybrid si apriranno a metà maggio, con le prime consegne previste a partire da luglio. Per quanto riguarda i prezzi, la versione berlina parte da 72.200 euro nella variante da 299 CV e 86.950 euro per la top di gamma da 367 CV. L’Audi A6 Avant e-Hybrid, invece, parte da 75.100 euro nella configurazione da 299 CV e 89.950 euro in quella da 367 CV.