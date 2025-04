Il 2024 non è stato un anno brillante per Audi, con un calo delle vendite globali vicino al 12 per cento e una flessione registrata in ogni area geografica. Tuttavia, in questo scenario poco incoraggiante, un modello ha mantenuto un certo appeal, soprattutto negli Stati Uniti, e stiamo parlando della Q4 e-tron, il SUV elettrico compatto che ora si prepara a un atteso restyling per il model year 2025.

Le ultime foto trapelate immortalano un prototipo Q4 della versione Sportback, caratterizzata dal tetto inclinato in stile coupé. Nonostante le camuffature, è possibile notare alcuni aggiornamenti che riguarderanno anche la variante standard, più pratica e squadrata.

I cambiamenti stilistici sembrano concentrarsi nella parte anteriore, con una firma luminosa diurna (DRL) rivisitata, che adotta la tecnologia multisegmento già vista su modelli superiori come A6 e-tron e Q6 e-tron. Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la Q4 mantiene un design a faro singolo. La griglia frontale è stata anch’essa rielaborata: spariscono le classiche lamelle orizzontali, lasciando spazio a un nuovo pattern esagonale nella zona inferiore del paraurti. Mentre il logo posteriore potrebbe essere retroilluminato, quello anteriore resterà “spento” per rispettare le normative sulla dimensione delle luci.

Un’altra novità interessante sul nuovo Q4 e-tron è la presenza di un sensore ADAS maggiorato sul parabrezza, che fa presagire importanti migliorie nei sistemi di assistenza alla guida.

Audi ha già potenziato la Q4 a fine 2023, incrementando la potenza delle versioni a motore singolo fino a 286 CV e aumentando la velocità di ricarica a 175 kW per i modelli a doppio motore. Inoltre, è stata introdotta una versione d’accesso, la Q4 35 e-tron, con batteria da 55 kWh e autonomia dichiarata di 355 km.

Il restyling in arrivo per la Q4 e-tron potrebbe dunque rappresentare una spinta decisiva per mantenere competitivo il modello di Ingolstadt, soprattutto di fronte alla crescente concorrenza di rivali come la Model Y.