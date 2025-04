Audi Q3 2025: ecco come potrebbe essere il nuovo SUV

Audi sta attraversando una profonda trasformazione della propria gamma, ma senza puntare in modo deciso sui veicoli elettrici. Analizzando le mosse più recenti della casa automobilistica tedesca, emerge come il 2025 non rappresenti una svolta per i modelli a zero emissioni. I nuovi lanci, infatti, continuano a proporre motori a combustione, seppur in parte elettrificati. Anche le future novità attese nei prossimi mesi seguiranno questa direzione, mantenendo la presenza dei motori termici tradizionali. Tra le ultime presentazioni spicca la nuova Audi A6, cresciuta fino a sfiorare i cinque metri di lunghezza e arricchita da una dotazione tecnologica particolarmente avanzata.

Advertisement

Nuova Audi Q3: ecco come potrebbe essere il nuovo modello

Durante l’ultima assemblea degli azionisti, Audi ha svelato anche un’altra novità particolarmente importante in termini di volumi: la terza generazione dell’Audi Q3. Il lancio è previsto per l’estate di quest’anno, ma il nuovo modello non arriverà nelle concessionarie europee prima dell’inizio del 2026.

Advertisement

Sebbene la data precisa non sia stata ancora comunicata, il costruttore ha già iniziato a ritirare l’attuale Q3 dai configuratori online di alcuni mercati europei. Tra i primi paesi coinvolti c’è l’Olanda, dove l’intera gamma, compresa la versione sportiva RS Q3 da 400 CV, è stata rimossa.

Un importatore locale ha confermato la notizia a un media olandese, spiegando che i clienti interessati dovranno contattare direttamente i concessionari per verificare la disponibilità degli ultimi esemplari. Situazione diversa per l’Audi Q3 Sportback, che rimarrà disponibile per circa un altro anno. Lo sviluppo della nuova generazione, infatti, è iniziato solo recentemente con i test invernali, e il debutto è previsto per la metà del 2026. Una scelta pensata per non sovrapporsi al lancio del modello standard e garantirgli maggiore visibilità.