La MX-5 si prepara al gran finale benzina: ancora pochi anni per l’icona Mazda

Dieci anni di carriera e quasi un’imposizione dall’alto per andare presto in pensione. La Mazda MX-5 generazione ND continua a macinare chilometri nonostante un’età che, in un mercato dove tutto si rinnova ogni tre stagioni, sarebbe da ritiro “necessario”. Eppure la Miata resiste, aggiornata quel tanto che basta, amata per quella ricetta essenziale che profuma di guida analogica e di un piacere che altrove si è perso.

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Quanto manca alla prossima generazione? Jo Stenuit, direttore del design europeo della Casa di Hiroshima, ha già fissato l’orizzonte temporale: ancora qualche anno. È però quel che potrebbe succedere dopo a rendere la cosa persino drammatica, perché la nuova MX-5 rischia di essere l’ultima della sua specie.

Secondo quanto riportato da Car Expert, che cita le parole dell’amministratore delegato di Mazda Australia Vinesh Bhindi, la generazione “NE” potrebbe chiudere definitivamente il capitolo del motore a combustione interna per la roadster giapponese. Un dirigente Mazda ha inoltre confermato l’arrivo del nuovo modello restando vago sui tempi, ma lasciando intendere che si tratterebbe dell’ultima versione termica.

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Sul fronte tecnico, le voci interne all’azienda convergono su un motore 2.5 aspirato, appartenente alla futura famiglia Skyactiv-Z, abbinato a un cambio manuale a sei marce con trazione posteriore. L’obiettivo resta quello di tenere il peso sotto i 1.000 kg, un traguardo tutt’altro che scontato vista la crescente dotazione di sicurezza richiesta dalle normative. Inevitabile, a quel punto, una qualche forma di elettrificazione, probabilmente mild hybrid, per restare in regola con le emissioni.

Per i tempi, tutto dipende dal debutto dello Skyactiv-Z sulla CX-5 ibrida, previsto entro fine 2027. Di conseguenza, la nuova MX-5 difficilmente arriverà prima del 2028. Resta poi il nodo Europa: con normative sempre più stringenti, la sopravvivenza della cabrio giapponese sul Vecchio Continente non è affatto garantita. Mazda dovrà far quadrare i conti se vuole continuare a vendere emozioni a motore termico anche da queste parti.