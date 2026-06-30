La Cupra Leon più cattiva di sempre si fa notare al Nürburgring

Cupra non perde tempo a spingersi oltre i suoi limiti, e il Nürburgring lo conferma: la Leon VZ TCR è stata avvistata senza veli, pronta a candidarsi al titolo di trazione anteriore più potente mai sfornata dal marchio spagnolo. L’arrivo è fissato per fine anno, ma la produzione resterà un privilegio per pochi dato che arriveranno al pubblico appena 499 esemplari.

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Il prototipo intercettato dai paparazzi ricalca da vicino la Leon VZ già nota, ma con un linguaggio ancora più aggressivo. Splitter anteriore, ala posteriore imponente, cerchi in lega leggera e un impianto frenante Akebono con pinze a sei pistoncini raccontano l’intenzione di Cupra senza troppi giri di parole.

Quel che manca, però, è interessante quanto quel che c’è. Le minigonne laterali più sportive, le grafiche dedicate, le calotte degli specchietti in fibra di carbonio: tutto annunciato, nulla ancora visibile su questo muletto. Assenti anche lo scarico color rame e il badge TCR, dettagli che lasciano supporre una vettura ancora in fase di rifinitura, non certo definitiva.

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Degli interni, inevitabilmente, non si sa molto,i fotografi non sono riusciti a sbirciare oltre i finestrini. Ma Cupra aveva già messo le carte in tavola, parlando di sedili CUPBucket anteriori con cinture a quattro punti, sedili posteriori rimovibili, barra duomi e rete integrata. Per chi ama i dettagli da collezionista, c’è anche un numero di serie inciso al laser sul pannello della portiera.

Sotto il cofano c’è un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri capace di erogare 321 CV e 420 Nm di coppia, abbinato a un doppia frizione a sette rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h si ferma a 5,6 secondi, mentre la velocità massima resta dichiaratamente illimitata. Completano il quadro il controllo adattivo del telaio e il bloccaggio elettronico del differenziale anteriore, due chicche che la dicono lunga su quanto Cupra voglia spingersi oltre i limiti di una trazione anteriore tradizionale.