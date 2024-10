Aston Martin DB12, la “saga” continua con la Goldfinger Edition

In occasione del sessantesimo del legame tra Aston Martin e l’universo di James Bond, è nata la DB12 Goldfinger Edition. Si tratta, anche questa volta, di una versione esclusiva creata dalla divisione di personalizzazione “Q” della casa automobilistica di Gaydon.

Questa Aston Martin verrà prodotta in soli 60 esemplari, edizione evidentemente speciale che omaggia il film “Goldfinger”, la prima pellicola di 007 in cui appare un’Aston Martin, la leggendaria DB5, divenuta simbolo del marchio.

La DB12 Goldfinger Edition è caratterizzata da una raffinata carrozzeria color argento, richiamante chiaramente l’iconica tinta della DB5 vista in “Goldfinger” del 1964. I dettagli estetici includono cerchi da 21 pollici con finiture diamantate, pinze freno nere, un logo Aston Martin argentato con laccatura nera e un distintivo “Q” cromato sul paraurti. Tutti dettagli che tendono a sottolineare il tocco della divisione di lavori su misura della casa.

All’interno di questa Aston Martin, il lusso continua con sedili in pelle impreziositi dal classico tessuto Principe di Galles, lo stesso motivo dell’abito indossato da James Bond. Il tema è ripreso anche nei pannelli delle portiere, per accentuare l’appartenenza dell’edizione speciale. I comandi del cambio e delle modalità di guida, placcati in oro 18k, si ispirano agli strumenti per la ricerca usati da 007 nel film. Un ulteriore richiamo alla saga è l’otto di cuori ricamato sull’aletta parasole, evocando una celebre scena ambientata a Miami.

Tra gli accessori esclusivi della DB12 Goldfinger Edition spiccano una copertura personalizzata per l’auto e una sezione originale del film su pellicola 35mm raffigurante la scena sul passo della Furka. Come ciliegina sulla torta, i fortunati proprietari riceveranno una bottiglia di Champagne Bollinger 2007 e quattro calici firmati Bollinger 007.

Sotto il cofano, questa Aston Martin in versione limitata monta un V8 biturbo da 4.0 litri che eroga 680 CV e 800 Nm di coppia, capace di prestazioni straordinarie, come ci ha abituati la DB12. La vettura, inoltre, è dotata di un sofisticato sistema di sospensioni per una guida impeccabile e segna l’introduzione di un nuovo sistema di infotainment che unisce l’intuitività del touchscreen ai comandi fisici.