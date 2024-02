Apple Car, l’azienda abbandona il progetto dell’auto elettrica?

All’inizio di febbraio 2024, Apple ha annunciato di aver posticipato il debutto della sua attesissima Apple Car, nota anche come Project Titan, al 2028. Tuttavia, le ultime indiscrezioni dicono che Apple ha deciso di cancellare definitivamente il progetto dell’auto elettrica. Come riportato da Bloomberg, fonti interne indicano che Jeff Williams e Kevin Lynch hanno comunicato ai circa 2.000 membri del team dedicato allo sviluppo dell’auto elettrica che il colosso di Cupertino ha cessato lo sviluppo del veicolo. Questa decisione ha sorpreso i team del progetto, che erano profondamente coinvolti nella realizzazione di un veicolo elettrico innovativo, dotato di tecnologie di guida assistita di punta.

Apple Car, l’auto elettrica non arriverà mai sul mercato?

In seguito a questo cambiamento, la maggior parte del personale impegnato sul progetto Apple Car sarà trasferita nella divisione di intelligenza artificiale di Apple. Qui, contribuiranno allo sviluppo di iniziative legate all’intelligenza artificiale generativa, un campo verso il quale l’azienda sta mostrando un interesse crescente. Nonostante ciò, si anticipa che ci saranno dei licenziamenti, anche se non è stata fornita una cifra precisa.

L’annullamento del Project Titan segna una svolta per Apple, che sembra aver deciso di ritirarsi, almeno per il momento, dalla competizione nel mercato dei veicoli elettrici con guida autonoma. Questa decisione giunge dopo anni di speculazioni, durante i quali non sono mai stati rivelati dettagli concreti sul veicolo elettrico. Nonostante le indiscrezioni e le informazioni che sono trapelate, Apple ha sempre mantenuto un livello di segretezza estremo su Project Titan. Il percorso verso lo sviluppo dell’auto ha incontrato numerose difficoltà, che ha portato l’azienda di Cupertino a pensare ad una collaborazione con Hyundai, e ha subito diverse battute d’arresto a causa di cambiamenti nella leadership del team, con figure di spicco come Doug Field di Tesla, che in seguito è passato a Ford, che hanno abbandonato il progetto.

Originariamente, l’obiettivo di Apple era quello di realizzare un veicolo completamente autonomo. Tuttavia, la strategia è stata in seguito modificata verso lo sviluppo di un’auto dotata di un sistema di assistenza alla guida avanzato di livello 2+. Le speculazioni sulla data di lancio dell’Apple Car hanno subito numerosi rinvii, con le ultime voci che indicavano un possibile debutto entro il 2028.