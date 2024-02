Italia finalmente unita: il Ponte sullo Stretto è pronto a partire

Il progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina è stato approvato dal Cda dell’omonima società nelle ultime ore. L’obiettivo è di collegare la Calabria e la Sicilia con un’infrastruttura di 3,3 km, completata da 40 km di raccordi tra strade e ferrovie. Il via libera del Cda dà il via a un iter che, stando ai programmi preannunciati, dovrebbe concludersi nel 2032 con l’inaugurazione del ponte. Intanto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, conferma l’obiettivo di aprire i cantieri entro la fine dell’anno in corso.

La relazione del progettista ha ricevuto l’approvazione insieme ad altre documentazioni. I consiglieri hanno, inoltre, autorizzato un piano di opere anticipate da attuare in seguito al nulla osta definitivo da parte del Cipess. L’intero materiale verrà inviato al dicastero di Salvini, che indirà la Conferenza di Servizi. Quindi, sia il progetto sia la relazione del responsabile saranno sottoposti all’attenzione del Cipess, in attesa dell’avallo.

Ponte sullo Stretto: approvato il progetto definitivo, un passo avanti storico

La società incaricata si occuperà di stilare un rendiconto economico-finanziario che coprirà il bisogno di fondi dell’opera. Il “sì” del Cipess è previsto per la metà del 2024, con l’inizio della fase realizzativa nell’estate successiva. Sull’iniziativa tengono banco polemiche e contestazioni a causa di diversi fattori. Innanzitutto, l’impatto ambientale preoccupa gli ecologisti, specialmente ora che il pianeta attraversa un periodo delicato, come testimoniato dal cambiamento climatico, figlio dei soprusi compiuti dall’uomo nei decenni passati.

In aggiunta, destano allarme i costi elevati, poiché lo Stato si trova già ad affrontare un ingente debito pubblico. Il timore è di assistere a scenari simili al passato, quando i lavori vennero interrotti in molteplici occasioni, frenati da varie complicazioni insorte durante la realizzazione. Eppure, nonostante le criticità segnalate dagli oppositori, l’esecutivo pare determinato ad andare avanti, fiducioso nel raggiungimento dello scopo prefissato.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, il ponte avrà una lunghezza di 3,3 km, con 40 km di strade e ferrovie. A prendersi carico dell’iniziativa è Eurolink, guidata dal Gruppo Webuild. Tuttavia, rimangono aperte questioni riguardanti l’impatto sull’ecosistema e le effettive spese da sostenere. Possiamo quindi aspettarci una continuazione delle polemiche per un po’ di tempo.