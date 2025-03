Alpine, canto del cigno per i modelli a benzina del marchio

Le versioni dell’Alpine A110 continuano a susseguirsi con ritmo appassionato e appassionante, ma non c’è da farsi troppe illusioni. La sportiva francese è ormai giunta al capitolo finale della sua straordinaria storia. Con l’arrivo delle nuove A110 GTS e A110 R 70, che si affiancano alla già annunciata A110 R Ultime, Alpine prepara il gran finale per la sua leggendaria rivale della Cayman.

Gli ultimi modelli fanno parte di una gamma semplificata, destinata a segnare il tramonto della celebre coupé nei suoi ultimi dodici mesi di produzione. La A110 GTS e la A110 R 70 sono infatti un omaggio al 70esimo anniversario del marchio nel 2025 e rappresentano l’addio definitivo alla leggera coupé con motore a combustione che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni.

La prossima generazione, completamente elettrica, è già in dirittura d’arrivo e farà il suo debutto ufficiale il prossimo anno. Alpine descrive la nuova A110 GTS come il “perfetto equilibrio tra la sportività della versione S e il comfort della GT”. Sotto la carrozzeria, però, troviamo lo stesso telaio della S e il potente propulsore da 300 CV. Resta da vedere quanto della GT sia realmente presente in questa inedita configurazione.

Un’altra grande novità per la GTS è la possibilità di equipaggiarla con un kit aerodinamico derivato direttamente dalla radicale A110 R. Questo pacchetto comprende un’ala posteriore a collo di cigno, uno splitter anteriore e minigonne laterali per una maggiore efficienza aerodinamica. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, c’è l’opzione dei cerchi “GT Race” da 18 pollici, abbinati agli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, che trasformano la GTS in un’autentica arma da pista.

Il colore di lancio è il raffinato Peacock Blue, una tonalità che affonda le radici nella tradizione Alpine. Anche l’Orange Acropolis proviene dall’heritage del marchio, affiancato da tre nuove finiture opache: Orange Solaire, Bleu Éclipse e Gris Acier.

Se la Alpine A110 GTS punta a un mix di comfort e sportività, la A110 R 70 è invece una celebrazione estrema delle prestazioni. Dal punto di vista tecnico, resta identica alla A110 R, ma a distinguerla è un’estetica fortemente caratterizzata. Nessuno potrà ignorare i vistosi loghi del 70esimo anniversario, posizionati sui passaruota, sui battitacco e persino sui poggiatesta. Saranno prodotte solo 770 unità, rendendola un oggetto da collezione immediato.

Alpine ha voluto esagerare con una versione ancora più esclusiva: la A110 R 70 Tricolour Edition. Una versione speciale di una versione speciale, si potrebbe dire, creata per rendere omaggio alla leggendaria Alpine A106 del 1955, il modello che ha dato il via alla storia del marchio. Questa edizione limitata sarà disponibile in tre colorazioni iconiche, Bleu Caddy, Glacier Blanc e Rouge Sismique, gli stessi colori con cui l’A106 originale venne presentata al pubblico. Il tutto impreziosito da enormi loghi dell’anniversario sui pannelli posteriori in fibra di carbonio. Solo 70 esemplari saranno prodotti, e con un prezzo da capogiro, oltre 120 mila euro.

Nel 2025 sarà ancora possibile acquistare la Alpine A110 “pura”, senza fronzoli, senza suffissi, con i suoi 252 CV pronti a regalare emozioni autentiche. Il fascino della configurazione più essenziale è rimasto invariato sin dal suo debutto nel 2017, non solo per la sua esperienza di guida pura, ma anche per il prezzo più accessibile.