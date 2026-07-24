Hyundai Ioniq 6 N Line, in Italia arriva solo la versione da oltre 60.000 euro

Hyundai ha deciso, in Italia la Ioniq 6 si vende in un solo allestimento, N Line a trazione integrale, e chi non è convinto può guardare altrove. Abbinare la silhouette streamliner, con quel coefficiente aerodinamico da 0,215 che è ancora uno dei migliori del segmento, a una veste da reparto sportivo significa strizzare l’occhio a chi vuole un’elettrica efficiente ma non vuole guidare un elettrodomestico.

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I paraurti ridisegnati, le minigonne, i cerchi da 20 pollici con pneumatici 245/40 R20 e i dettagli in nero a contrasto costruiscono un’immagine coerente. Dentro, pelle e scamosciato, cuciture rosse, volante a tre razze con logo N e pedaliera in metallo completano il tutto senza eccessi.

Sotto la carrozzeria della Ioniq 6 c’è quello che conta davvero. L’architettura E-GMP a 800 Volt regge un pacco batterie da 84 kWh e un powertrain bi-motore da 325 CV con trazione integrale.

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L’autonomia dichiarata arriva a 595 km nel ciclo WLTP, dato che andrà verificato nella vita reale, come sempre, mentre la ricarica ultra-rapida porta la batteria dal 10 all’80 percento in 18 minuti su una colonnina HPC in corrente continua. Pompa di calore, pre-condizionamento dell’accumulatore e V2L di serie.

L’equipaggiamento standard conferma l’impostazione premium. Doppio display da 12,3 pollici, navigatore, CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti OTA, sistema audio BOSE a 8 canali, Head-Up Display e Digital Key 2.0 per chi preferisce dimenticarsi della chiave fisica. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente con riscaldamento, ventilazione e modalità relaxation. Gli assistenti alla guida includono l’HDA 2.0 per l’autostrada e il parcheggio autonomo da remoto RSPA 2.0.

Il prezzo della Ioniq 6 N Line di listino è 60.300 euro, con uno sconto fino a 4.000 euro riservato a chi aderisce al finanziamento Hyundai Plus, la formula che al termine del contratto lascia aperte tre strade: nuova Hyundai, saldo della maxi-rata o restituzione. Le prime consegne sono attese nei prossimi mesi.