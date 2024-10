Jaguar ha costruito due E-Type, 50 anni dopo la fine della produzione

Jaguar Classic ha svelato una coppia esclusiva di E-Type. No, non siamo tornati nel passato, si tratta di due nuove autovetture ma direttamente riprese dall’iconico modello. Al loro interno, dettagli di gioielleria personalizzati e molte chicche aggiornatissime. A differenza dei precedenti modelli restaurati con precisione, queste auto sono state interamente costruite da zero per commemorare i 50 anni dalla fine della produzione delle E-Type nel 1974.

Le due vetture sono state create su richiesta di un “fedele e appassionato cliente del Sud-est asiatico” e hanno richiesto oltre 2.000 ore di lavoro. Jaguar le ha descritte come “esempi d’eccellenza delle creazioni Works Bespoke di Jaguar Classic” e ha sottolineato che non saranno mai replicate.

Queste nuove E-Type, le prime realizzate da mezzo secolo a questa parte, sono ispirate alle 50 “Commemorative Edition” prodotte nel 1974. Entrambe sono coupé Series I, rifinite nelle tonalità Signet Green e Opal Black. Il vero elemento distintivo di queste vetture uniche è la collaborazione con Deakin & Francis, storica gioielleria inglese attiva dal 1786. Il risultato sono preziosi dettagli in madreperla, argento massiccio marchiato e rifiniture in oro 18 carati, che conferiscono un fascino inimitabile a queste creazioni.

Anche gli interni sono stati personalizzati con grande cura. I sedili sono rivestiti in pelle marrone Bridge of Weir, intrecciata e cucita a mano, mentre la console centrale in alluminio presenta un’incisione raffigurante una E-Type Serie I, catturata dagli archivi Jaguar. Per una nota di modernità, l’auto è stata dotata di una radio “base” con connettività Bluetooth e di un parabrezza riscaldato.

Sotto il cofano, entrambe le vetture sono alimentate da un motore a sei cilindri in linea da 3,8 litri, migliorato con iniezione elettronica del carburante. Inoltre, il cambio manuale originale a quattro marce è stato sostituito da un più pratico e moderno cambio manuale a cinque marce, rendendo la guida ancora più agevole.

Jaguar non ha rivelato il prezzo di queste due esclusive E-Type commemorative, ma è probabile che superino il costo delle unità restaurate dalla fabbrica qualche anno fa.