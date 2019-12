Fusione PSA-Fiat: un nuovo passo per la famiglia Peugeot

Per Peugeot, la fusione con Fiat Chrysler rappresenta un passo storico. L’operazione permetterà loro di diventare azionisti della quarta casa automobilistica più grande del mondo. Ma questa volta, in effetti, perdono ogni speranza di riprendere il controllo di un gruppo fondato nel 1810 dai loro antenati Jean-Frédéric e Jean-Pierre, uno dei cui nipoti, Armand, ha spostato gli interessi della famiglia verso le automobili nel 1889. Dopo la fusione, la famiglia disporrà solo del 6,25% del nuovo gruppo. E perderà il beneficio del doppio diritto di voto, che oggi garantisce il 19,5% dei voti. “Esiste un principio di realtà, la famiglia semplicemente non ha i mezzi per controllare un gruppo la cui capitalizzazione sarà di circa 50 miliardi di euro”, afferma un esperto.

Per Peugeot, la fusione con Fiat Chrysler rappresenta un passo storico

Scendendo al 6,25% del nuovo gruppo, la Peugeot attraverserà un nuovo corso. “La famiglia è diventata consapevole della propria responsabilità per il futuro e la sostenibilità del gruppo”, spiegano Robert e Jean-Philippe Peugeot. Un’altra famiglia, gli Agnelli, diventerà il maggiore azionista con il 14,5%. Le banche Peugeot si aspettano che Bpifrance sia presente al tavolo per stabilizzare gli interessi francesi. L’azionista pubblico potrebbe tuttavia ridurre la propria quota, dopo aver negoziato il diritto di vendere il 2,5% per realizzare parte della sua plusvalenza.

Ti potrebbe interessare: L’accordo Fiat-Peugeot porterebbe nelle casse di Exor 3,6 miliardi di euro nel 2022