Fiat Argo conquista il podio nella prima metà di dicembre 2019

Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) ha presentato nelle ultime ore i dati di vendita che riguardano la prima metà di dicembre 2019. La sorpresa è sicuramente la Fiat Argo che è riuscita a mantenere la posizione del mese scorso, salendo sul podio.

Con 4439 esemplari venduti nei primi 15 giorni del mese corrente, la vettura del marchio automobilistico torinese si è posizionata nuovamente al terzo posto nella classifica delle auto più vendute in Brasile, sotto la Chevrolet Unix (9359) e la Ford Ka (4981).

Fiat Argo: quasi 4500 esemplari venduti nei primi 15 giorni del mese corrente

La Fiat Argo è riuscita a salire sul podio perché è riuscita a superare la Hyundai HB20 recentemente rinnovata, che è scesa in quarta posizione con 4115 unità vendute nella prima metà del 2019. Anche se non si tratta dell’auto più recente aggiornata da Fiat, comunque è riuscita a riconquistare posizioni rispetto a novembre dove era al quinto posto.

Mentre a novembre non c’era nessun SUV fra i primi 10 modelli più venduti in Brasile, in questa prima metà di dicembre 2019 troviamo in sesta posizione il primo Sport Utility Vehicle. Si tratta dello Hyundai Creta. Il secondo SUV più venduto si è piazzato al decimo posto ed è il Nissan Kicks.

Nella Top 10 dei veicoli più venduti nel mercato brasiliano nella prima parte di questo mese troviamo altri due veicoli di Fiat oltre alla Argo. Parliamo di Strada e Toro che si sono posizionati, rispettivamente, in settimana ed ottava posizione con 3315 esemplari e 3172 esemplari venduti.

Concludiamo col proporvi la classifica completa delle 10 auto più vendute in Brasile nei primi 15 giorni di dicembre 2019.