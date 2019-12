San noleggio auto a lungo termine. O se preferite: noleggio auto a lungo termine, superstar. Oppure un più classico boom del noleggio. Che va forte in un mercato del nuovo in Italia che balbetta. Tira infatti sempre più forte l’auto in affitto per anni. Stando ai numeri di Dataforce, il canale di distribuzione del noleggio a lungo termine ha fatto segnare a novembre un risultato spettacolare: +48,84%. Nel cumulato annuo il comparto, dopo essere tornato all’attivo a settembre, consolida la performance positiva, raggiungendo un +6,87% molto lusinghiero (sono 16.875 unità in più).

Noleggio auto a lungo termine: 2019 su e giù

Però il 2019 è stato infatti un anno di alti e bassi: male nel primo trimestre (seguendo il trend della fine del 2018), bene nei quattro mesi seguenti. Il ritorno al passivo ad agosto e poi l’exploit di settembre, ottobre e novembre. Ci sono infatti stati un settembre eccezionale (+37,7%) e un altrettanto positivo ottobre (+29,97%).

I numeri di novembre del noleggio

Lo scorso mese il comparto ha immatricolato 27.046 vetture contro le 18.171 di novembre 2018, ossia 8.875 in più. Il consuntivo annuale raggiunge le 262.419 unità, rispetto alle 245.544 del periodo gennaio-novembre 2018. Nota negativa: sul versante dei veicoli commerciali leggeri, invece, il saldo di novembre è ancora più negativo del -17,61% di ottobre. Siamo a -23,96%, pari a 1.196 nuove targhe in meno rispetto alle 4.992 del novembre precedente.

Chi compra le auto a noleggio

A novembre, l’incremento delle immatricolazioni di noleggio a lungo termine ha riguardato le società captive, cioè quelle controllate da Costruttori automobilistici (Leasys, Mercedes-Benz Charterway, Free2Move Lease-PSA, ES Mobility-Renault/Nissan e Volkswagen Leasing). Che hanno più che raddoppiato le consegne: +125,85%. I generalisti Top, ossia le principali società di noleggio che offrono prodotti multimarca (ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon, Car Server, LeasePlan e Sifà) hanno fatto registrare una crescita più modesta del 10,27%.

Come funziona il nolo lungo

Il sistema è semplice: le società comprano le auto, sostenendo il mercato del nuovo. Che in Italia è asfittico. Le grosse aziende o le partite IVA prendono le macchine in affitto pagando un canone che include tutto: bollo, assicurazione, manutenzione e altro. E prende sempre più piede il nolo a favore dei privati senza partita IVA: anche il gruppo FCA spinge in questa direzione (vedi Alfa Romeo).