FCA si unisce al Responsible Sourcing Blockchain Network

FCA ha annunciato nelle scorse ore di aver aderito al Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN). Si tratta di una collaborazione di settore che utilizza la tecnologia blockchain per supportare l’approvvigionamento sostenibile e responsabile e le pratiche di produzione delle miniere.

Costruito sulla piattaforma IBM Blockchain e gestito da RCS Global Group, RSBN diventerà operativo entro la primavera del 2020. Allo stesso tempo, il gruppo automobilistico italo-americano lavorerà con il Responsible Sourcing Blockchain Network per lanciare un audit globale e tracciare il cobalto della sua catena di fornitura.

FCA: il gruppo ora fa parte del progetto RSBN che si basa sulla tecnologia blockchain

La tracciabilità e la mappatura delle materie prime sono essenziali per identificare in maniera più efficiente e preventiva delle eventuali pratiche scorrette che minacciano il futuro delle comunità da cui provengono le stesse.

Carl Smiley, Chief Purchasing e Supply Chain Officer di FCA, ha detto: “Il nostro impegno per l’approvvigionamento responsabile delle materie prime è di vitale importanza per l’integrità e la sostenibilità della nostra catena, soprattutto man mano che la nostra strategia di elettrificazione cresce. Intraprendere questo viaggio insieme alla tecnologia e ai leader del settore ci consentirà di avere visibilità sulle miniere artigianali e su piccola scala, permettendoci di gestire meglio gli impatti sociali e ambientali della nostra attività“.

Fiat Chrysler Automobiles ha rivelato che lancerà più di 30 targhette elettrificate entro il 2022 mentre RSBN sta costruendo una piattaforma blockchain aperta a livello industriale che ha lo scopo di tracciare i minerali prodotti.

RCS Global Group si occuperà di valutare ogni entità partecipante se rispetta i requisiti di approvvigionamento stabiliti dall’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) e dagli altri organismi del settore. Oltre a FCA, anche Ford Motor Company, Volkswagen Group, Volvo, LG Chem e Huayou Cobalt partecipano a RSBN.

Ecco le dichiarazioni del CEO di RCS Global Group e del GM di IBM

Nicholas Garrett, CEO di RCS Global Group, ha affermato: “Siamo estremamente entusiasti del fatto che Fiat Chrysler Automobiles, uno dei principali produttori di auto al mondo, abbia aderito al RSBN. Con questa mossa, FCA conferma la sua intenzione di affrontare con fermezza il problema dell’approvvigionamento nella sua catena e non vediamo l’ora di lavorare con loro per raggiungere questo obiettivo. L’RSBN si sta espandendo rapidamente, collegando le aziende protagoniste lungo tutta la catena di fornitura della batteria e non solo“.

Dirk Wollschlager, General Manager, IBM Global Automotive, Aerospace e Defense Industries, invece ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a FCA nel Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) in quanto ciò contribuirà ad espandere i vantaggi della rete a molti più partecipanti lungo la loro catena di fornitura globale. RSBN ha già compiuto progressi significativi nel miglioramento dell’approvvigionamento etico di minerali“.

Infine, il gruppo automobilistico italo-americano ha recentemente contribuito al Responsible Business Alliance (RBA) Foundation Upstream Due Diligence Smelter Fund per aiutare le fonderie e le raffinerie a compensare parzialmente i costi delle attività, in linea con l’Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD).