Binotto: “Dovrebbero esserci ancora delle modifiche alle regole della F1 nel 2021”

Mattia Binotto ha rivelato che la Ferrari non è ancora convinta al 100% dall’attuale elenco di regole e regolamenti per la stagione di Formula 1 2021. Il team ha votato per la revisione ma vorrebbe ancora vedere altri cambiamenti mentre ci avviciniamo alla loro implementazione. La FIA e la Formula 1 hanno presentato gli ultimi piani per lo shake-up in vista del Gran Premio degli Stati Uniti il 31 ottobre. Dopo l’annuncio ad Austin, i cambiamenti sono stati elogiati dai fan e dai media di tutto il mondo.

Molte squadre, in particolare quelle più in basso nel campionato del mondo, sono state molto favorevoli al piano. Tuttavia, la Ferrari era e rimane una delle squadre dell’attuale campionato che rimangono scettiche. Il capo del team Ferrari Binotto ammette che lui e il suo team vorrebbero vedere altri cambiamenti più avanti.

“È vero che abbiamo avuto i nostri dubbi su diversi punti nei nuovi regolamenti. L’abbiamo espresso molto chiaramente durante le riunioni dei gruppi di lavoro o dei capi squadra. A nostro avviso, dovrebbero esserci ancora dei cambiamenti” Binotto ha dichiarato in un’intervista con Auto Motor und Sport .

“Abbiamo avuto successo con alcune cose. Il sistema di trasmissione e di frenata non sono più parti standard. Le regole per l’aerodinamica offrono ora un po ‘più di libertà. L’ultimo pacchetto su cui è stato votato è stato migliore del primo presentato a noi. Abbiamo votato nel Consiglio mondiale, anche se il pacchetto non ci convince ancora al cento per cento. Il nostro voto non avrebbe comunque avuto importanza.”