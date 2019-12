Richiamo Ram 2500 e 3500: nuove informazioni emerse sui guasti allo sterzo

Un’indagine federale condotta sui Ram 2500 e 3500, in merito ad alcuni guasti, è stata aggiornata dopo che alcuni possessori hanno riferito di aver perso la capacità di guidare il proprio pick-up. La National Highway Traffic Safety Administration ha aperto l’indagine nel dicembre 2018 su 200.000 esemplari di pick-up Ram 2500 model year 2015-2016.

L’NHTSA ha deciso di avviare l’indagine dopo che due possessori di Ram 2500 hanno affermato di aver perso il controllo dello sterzo durante la guida del mezzo. Uno di questi ha riferito che il piantone dello sterzo si è separato dal veicolo mentre stava viaggiando a una velocità di circa 113 km/h.

Ram 2500 e 3500: l’NHTSA riceve nuove informazioni relative al problema dello sterzo su diversi esemplari

Fortunatamente, il guidatore è riuscito ad evitare l’incidente che sicuramente avrebbe causato lesioni gravi sia a se stesso che ad altri utenti della strada. L’altro conducente, invece, ha affermato di aver perso lo sterzo mentre usciva da un parcheggio in retromarcia.

Gli investigatori hanno scoperto che i guasti allo sterzo sono causati dalla separazione dei drag link, collegamenti dello sterzo che si trovano tra la parte anteriore di destra dello sterzo e il braccio del Pitman.

Il punto di separazione si trova in corrispondenza di un accoppiatore filettato all’interno del drag link normalmente utilizzato per regolare la lunghezza durante l’allineamento dello sterzo. Questo problema rende praticamente inutile girare il volante e non lascia al guidatore alcun modo per controllare il pick-up.

La National Highway Traffic Safety Administration sostiene che lo stesso accoppiatore filettato è stato usato sui pick-up Ram 2500 e 3500 2013-2018. Fiat Chrysler Automobiles ha inviato informazioni all’NHTSA su 13 incidenti e un infortunio causato proprio da questo problema.

Al momento non è stata ancora trovata la causa principale del problema

Inoltre, sono stati segnalati 48 incidenti al gruppo automobilistico italo-americano che riguardano la perdita dello sterzo a causa della separazione dei drag link. FCA ha anche riferito all’NHTSA che oltre 300 pick-up potrebbero disporre di controdadi dell’accoppiatore allentati.

A febbraio 2019, il gruppo ha annunciato un richiamo di oltre 600.000 esemplari di Ram 2500 e 3500 MY 2013-2018 per via di drag link scollegati che hanno causato guasti allo sterzo. Al momento, purtroppo, Fiat Chrysler Automobiles non ha trovato la causa principale di questo problema. In ogni caso, l’indagine aggiornata ora include quasi 40.000 pick-up Ram 2500 e 3500 2014-2018.

In questo momento, la National Highway Traffic Safety Administration sta monitorando i risultati del richiamo che userà per provare a determinare la causa principale del problema dello sterzo. Maggiori informazioni saranno condivise sicuramente nelle prossime settimane.