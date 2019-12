Fiat 124 Spider continuerà ad essere proposta in Nord America

Un po’ di giorni fa abbiamo riportato notizia che la Fiat 124 Spider non otterrà una nuova generazione. Questo si si unisce al fatto che la produzione della gemella Mazda MX-5 potrebbe essere terminata in Giappone.

Secondo diversi report, la produzione della 124 Spider e della variante Abarth per il mercato europeo è terminata appena tre anni dopo il lancio. Anche se le vendite sono state abbastanza decenti per una vettura della sua categoria, non giustificano il rinnovo del contratto di produzione con Mazda.

Fiat 124 Spider: il model year 2020 è a rischio anche in Nord America

Il motivo sarebbe dovuto anche all’aggiornamento del motore MultiAir turbo da 1.4 litri per soddisfare gli standard Euro 6d-Temp ed Euro 6 sulle emissioni. Il fatto che la Fiat 124 Spider è una delle ultime vetture di FCA ad utilizzare questo propulsore a 4 cilindri non ha molto aiutato.

In base a quanto riportato da un altro report, diverse concessionarie italiane hanno smesso di accettare nuovi ordini per la vettura poche settimane fa. In tutto questo, però, bisogna specificare che la notizia non è stata ancora ufficialmente confermata da Fiat Chrysler Automobiles.

Un noto sito Internet, però, ha deciso di contattare direttamente FCA Nord America per scoprire se questo destino toccherà anche alla variante commercializzata in America. In particolare, Bryan Zvibleman, Head of Fiat Brand Communications di FCA Nord America, ha detto: “Per il Nord America, la produzione della nostra Fiat 124 Spider 2020 continua“.

Anche se è sicuramente una buona notizia per tutti gli appassionati statunitensi della Fiat 124 Spider, il destino del model year 2020 è incerto anche in Nord America. Gli unici aggiornamenti attuati per il 2020 sulla Spider sono le decalcomanie Scorpion Sting per la variante Abarth.