Ferrari 458: in sviluppo una versione con motore IndyCar

Un negozio di fabbricazione di auto da corsa in Nuova Zelanda è nel bel mezzo della creazione di una Ferrari 458 diversa da qualsiasi altro esemplare visto fino ad ora. Mitchell Race Xtreme ha iniziato a lavorare sul progetto 458X dall’inizio di quest’anno.

In questo momento, sta installando un motore IndyCar in un telaio e una carrozzeria appartenenti a una Ferrari 458 GT3. Il risultato finale avrà tutti gli ingredienti giusti per essere un’auto da corsa estremamente performante in pista.

Ferrari 458: il V8 aspirato è stato sostituito con un V8 Chevrolet da 700 CV

Al posto del V8 aspirato da 4.5 litri utilizzato su originale 458 GT3 (da 550 CV a 9000 giri/min e 550 nm di coppia massima a 6000 giri/min), è stato usato il propulsore V8 Chevrolet da 3.5 litri della IndyCar che sviluppa una potenza di ben 700 CV e arriva fino a 10.000 giri/min.

Inoltre, sembra che il powertrain sia stato abbinato alla trasmissione sequenziale Hewland a 6 rapporti della vettura da corsa. Il montaggio del motore IndyCar nella speciale Ferrari 458 ha richiesto numerose modifiche. In particolare, sono stati sviluppati e fabbricati nuovi supporti per il propulsore e implementato un nuovo collettore di scarico.

In aggiunta, sarà necessario eseguire alcuni collegamenti personalizzati per rendere tutto funzionante. A parte il motore, Mitchell Race Xtreme ha applicato altre modifiche. Ad esempio, la maggior parte del motore è stato rivestito in fogli d’oro e inoltre è presente un particolare sistema di scarico con quattro terminali.

Un altro cambiamento ben visibile è il montaggio dell’alettone posteriore in fibra di carbonio che è stato montato sul telaio con l’ausilio di montanti a collo di cigno larghi 189 cm i quali sicuramente genereranno un enorme carico aerodinamico. Non ci resta che attendere la conclusione di questo interessante progetto che sicuramente proporrà delle prestazioni da urlo in pista.