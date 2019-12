Fiat Argo Trekking 1.8 AT ora disponibile in Brasile

Fiat ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità della Fiat Argo Trekking 1.8 AT in Brasile che può essere acquistata tramite il sito Web del marchio italiano ad un prezzo di partenza di 68.990 R$ (circa 14.807 euro).

L’introduzione di questa nuova opzione, però, non elimina quella precedente, equipaggiata dal motore 1.3 abbinato a un cambio manuale che ora viene proposta ad un prezzo di partenza di 59.990 R$ (circa 12.876 euro).

Fiat Argo Trekking: da poche ore è disponibile anche l’opzione 1.8 AT

Sotto il cofano della nuova Fiat Argo Trekking c’è un propulsore E.torQ Evo a 16 valvole da 1.8 litri in grado di sviluppare una potenza di 135 CV nella variante benzina e 139 CV in quella etanolo, oltre ad offrire rispettivamente 184 e 189 nm di coppia massima. Il powertrain è abbinato a una trasmissione automatica Aisin a 6 rapporti disponibile già in altre versioni.

Con l’introduzione della Fiat Argo Trekking 1.8 AT, il marchio automobilistico torinese rafforza la presenza del modello dedicato agli automobilisti avventurieri che propone un aspetto diverso rispetto alla versione standard. Questo perché troviamo vari elementi estetici come ad esempio le minigonne laterali, la protezione per anteriore e posteriore, il sistema di scarico sportivo, le strisce decorative in tutto il corpo e così via.

Dotata anche di cerchi in lega da 15″ oscurati, la Fiat Argo Trekking 1.8 AT dispone di un set di pneumatici a uso misto 205/60R15 91H S-ATR WL. L’auto propone di serie aria condizionata, servosterzo elettrico, alzacristalli elettrici per tutte e quattro le portiere, fari a LED, fendinebbia e griglia nera.

In aggiunta, abbiamo spoiler anteriore, diffusore d’aria posteriore, sospensioni leggermente più alte, chiusura centralizzata, specchietti retrovisori con regolazione elettrica, inserti visivi color arancio, badge Trekking e sistema di infotainment UConnect con supporto Android Auto ed Apple CarPlay.

In conclusione, la berlina è disponibile nelle colorazioni Nero Vulcano (gratuito), Bianco Banchisa (800 R$ – circa 172 euro), Rosso Monte Carlo (800 R$), Bianco Alaska (2300 R$ – circa 494 euro) e Grigio Silverstone (2000 R$ – circa 430 euro) e possono essere abbinati tre pacchetti opzionali: telecamera posteriore per la retromarcia (990 R$ – circa 213 euro), kit Stile (2900 R$ – circa 623 euro) e kit Tech (1530 R$ – circa 329 euro).