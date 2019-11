Mattia Binotto: “Esiste una versione vera” dell’incidente di Vettel / Leclerc in Brasile

Il numero uno della Ferrari Mattia Binotto ha affermato che “esiste una versione vera” della collisione Sebastian Vettel e Charles Leclerc che ha provocato il ritiro delle due auto nonostante le opinioni dei piloti, con le parole dette per evitare che accada di nuovo in futuro. Il GP del Brasile ha suscitato scalpore durante le fasi di chiusura, quando Leclerc e Vettel si sono toccati mentre lottavano per la possibilità di salire sul podio.

Ci sono stati molti dibattiti su di chi fosse la colpa, con entrambi i piloti che accusavano l’altro mentre Binotto crede che abbia danneggiato solo l ‘”interesse” della Ferrari.

“Hmm … qual è il verdetto? Penso che potrebbero esserci versioni diverse ”, ha detto Binotto quando gli è stato chiesto il suo verdetto ad Abu Dhabi. “Se ascolti i driver, potrebbero avere la loro versione. Penso che alla fine esista una versione vera, che ha danneggiato l’interesse della Scuderia Ferrari. ”

Si sapeva che Binotto aveva organizzato un incontro con i suoi piloti per risolvere il problema prima del Gran Premio di Abu Dhabi, per aiutare a capire la situazione e prevenire la possibilità che essa si possa ripetere. “Abbiamo discusso del tutto, abbiamo guardato di nuovo il video”, ha aggiunto.

“Penso che ciò che è sempre importante quando accade quel tipo di cose, c’è sempre qualcosa che lo sta innescando. E più importante è capire cosa lo sta innescando. È l’unico modo per assicurarsi che in futuro non accada più. E questo è qualcosa di cui abbiamo sicuramente discusso tra di noi. ”