Vettel: “Non intendo ritirarmi nel prossimo futuro”

Sebastian Vettel ha escluso di ritirarsi nel prossimo futuro dalla F1 sebbene sia arrivato a sei anni dal suo ultimo campionato mondiale di Formula 1. Vettel è un quattro volte campione del mondo, avendo vinto quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013. Tuttavia, da allora non è riuscito a battere la Mercedes dopo il suo passaggio alla Ferrari non riuscendo ad ottenere un quinto campionato mondiale.

Sebastian Vettel ha escluso di ritirarsi nel prossimo futuro dalla F1

Con l’arrivo di Charles Leclerc , molti hanno preso in considerazione l’idea che Sebastian Vettel stia entrando nelle sue ultime stagioni in Formula 1. Tuttavia, lo stesso pilota tedesco di recente ha escluso la pensione a breve. “No, certamente no. Penso che l’età non sia cruciale per noi come in qualche altro sport “, ha detto Vettel a DPD. “Ma alla fine, è lo stesso con tutti gli sport – se sei abbastanza bravo, sei ancora abbastanza giovane.

“Sono in Formula 1 da dodici anni e quindi ho una prospettiva molto diversa rispetto a prima. Giudico le cose con un po’ più di distanza e non così rapidamente. È il lusso di avere qualche anno in più. Non intendo ritirarmi nel prossimo futuro. Mi piace correre molto “.

Ti potrebbe interessare: John Elkann si è detto “arrabbiato” per l’incidente tra Vettel e Leclerc