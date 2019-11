Maserati Levante Trofeo: rinviato il lancio in India per il 2020

Il Maserati Levante Trofeo ha debuttato ufficialmente durante il Salone di New York del 2018 e il suo arrivo era programmato in India per dicembre di quest’anno. Tuttavia, un noto sito Internet indiano ha confermato nelle scorse ore che il SUV performance arriverà nel paese nel corso della prima metà del 2020.

Il Maserati Levante Trofeo è la versione più potente del primo SUV del Tridente, già disponibile all’acquisto in India. Tale variante si posiziona in un segmento occupato da Lamborghini Urus, Bentley Bentayga e Aston Martin DBX.

Maserati Levante Trofeo: gli acquirenti indiani interessati dovranno attendere il prossimo anno

La scheda tecnica del modello comprende alcuni numeri davvero impressionanti. Innanzitutto, sotto il cofano troviamo un motore benzina V8 biturbo da 3.7 litri in grado di sviluppare una potenza di 580 CV e 730 nm di coppia massima.

Grazie a questi numeri, il Maserati Levante Trofeo è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Presente anche la modalità di guida Corsa che aggiunge il Launch Control e offre una distribuzione del peso 50:50.

La versione Trofeo del Maserati Levante porta con sé una serie di cambiamenti estetici. Esempi sono gli inserti in fibra di carbonio presenti sulle minigonne posteriori e laterali. Oltre a questo, troviamo una nuova griglia frontale, delle prese d’aria disposte sul cofano, dei fari a LED e dei paraurti anteriore e posteriore leggermente rivisti. Il SUV è dotato anche di cerchi in lega da 22″ più grandi e più leggeri.

Passando all’abitacolo, il Maserati Levante Trofeo dispone di sedili in pelle naturale Pieno Fiore rossa, nera e marrone con badge Trofeo e una serie di parti in fibra di carbonio. Presenti anche delle lievi modifiche al quadro strumenti digitale e alla leva del cambio.

Altri cambiamenti includono supporto Apple CarPlay e Android Auto, sistema audio Bowers & Wilkins da 1280W composto da 17 altoparlanti e molto altro ancora. Dato che il Levante Trofeo viene costruito nello stabilimento Mirafiori, arriverà in India come CBU.