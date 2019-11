Fiat lancia in Brasile il pacchetto S-Design per Argo, Cronos e Toro

Fiat Brasile ha deciso di proporre sul suo sito Web il pacchetto S-Design anche per le Fiat Argo, Cronos e Toro. Il set comprende cerchi neri, esclusivo badge, loghi scuri, aria condizionata digitale e altro ancora.

La gamma S-Design parte con la Argo Drive 1.0 dal costo di 53.590 R$ (circa 11.508 euro). Oltre agli elementi sopraccitati, troviamo interni neri, fari fendinebbia, vetri posteriori con chiusura elettrica, specchietti retrovisori esterni e spoiler posteriore esclusivo a colori, abitacolo con dettagli personalizzati e specchietti con chiusura elettronica. Il pacchetto costa 900 R$ (circa 194 euro).

Fiat S-Design: lanciato in Brasile il pacchetto per Toro, Argo e Cronos

Per quanto concerne la Fiat Argo Drive 1.3, il pacchetto S-Design costa 2360 R$ (circa 507 euro). Inoltre, è possibile aggiungere il sistema di infotainment UConnect per altri 2990 R$ (circa 643 euro). Pertanto, il suo prezzo passa a 59.940 R$ (circa 12.872 euro). Oltre alle caratteristiche succitate, il pacchetto S-Design include i cerchi in lega da 15″.

La Cronos Drive 1.3 offre tutte le caratteristiche precedentemente riportate al costo di 3500 R$ (circa 752 euro). Ciò significa che il prezzo dell’auto passa a 67.540 R$ (circa 14.503 euro).

Riguardo la gamma del pick-up Fiat Toro, è possibile aggiungere questo pacchetto alla versione Freedom Flex per 5500 R$ (circa 1181 euro), quindi il prezzo complessivo passa a 117.990 R$ (circa 25.335 euro). La variante diesel invece, con lo stesso equipaggiamento, costa 149.490 R$ (circa 32.099 euro). Nel Fiat Toro, il pacchetto S-Design include sedili in pelle e tessuto, portiere rivestite in pelle, strisce adesive personalizzate e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che la Fiat Argo Drive 1.0 è disponibile con con motori a benzina ed etanolo da 72 e 77 CV, rispettivamente, mentre la variante Drive 1.3 e la Cronos Drive 1.3 forniscono 101 CV di potenza per la versione benzina e 109 CV per quella ad etanolo.

Fiat Argo S-Design

Il Fiat Toro Freedom Flex nasconde sotto il cofano un propulsore benzina da 1.8 litri con potenza di 135 CV mentre la versione con propulsore ad etanolo eroga 139 CV. In entrambi i casi abbiamo una trasmissione automatica a 6 rapporti.

Nel caso del Toro Freedom Diesel, il propulsore 2.0 sviluppa una potenza di 170 CV e 350 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 9 velocità e alla trazione integrale.

Fiat Cronos S-Design