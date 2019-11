Ecco cosa Verstappen e Leclerc devono fare ad Abu Dhabi per arrivare 3 ° in campionato

Con un’altra gara ancora da disputare nella stagione 2019 di F1, il primo e il secondo posto nel campionato piloti sono stati già assegnati ma il terzo posto è ancora in palio per due piloti. Ecco cosa devono fare Max Verstappen e Charles Leclerc per ottenere la P3.

Allo stato attuale, Verstappen ha 11 punti di vantaggio su Leclerc. Prima del weekend del Gran Premio del Brasile, il monegasco aveva 14 punti di vantaggio, ma il suo ritiro combinato con la vittoria di Verstappen a Interlagos ha completamente rovesciato la situazione. Ci vorrà uno sforzo gigantesco di Leclerc per scavalcare di nuovo l’olandese. Soprattutto dal momento che Verstappen ha più vittorie del monegasco, il che gli darebbe il vantaggio se dovessero avere gli stessi punti.

Nello scenario molto probabile che Verstappen finisca tra i primi sei, Leclerc dovrà semplicemente vincere e mantenere il suo rivale olandese fuori dal podio, qualcosa che sembra difficile vista la forma attuale di Verstappen.

Se Verstappen arriva primo o secondo, l’olandese avrà la meglio qualunque cosa accada. Se Leclerc dovesse vincere e fare il giro più veloce, tuttavia, una P3 o inferiore di Max darebbe a Leclerc il vantaggio. Vedremo dunque chi avrà la meglio tra Leclerc e Verstappen per il terzo posto nel campionato 2019 di Formula 1.