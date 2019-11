Alfa Romeo: nuovo Porte Aperte il 23 e 24 novembre

La scorsa settimana Alfa Romeo ha annunciato gli Alfa Action Days, una nuova iniziativa promozionale che ci accompagnerà sino alla fine del mese di novembre proponendo offerte particolarmente vantaggiose per chi è interessato ad uno dei modelli della casa italiana, Giulia, Stelvio o Giulietta. Dopo il Porte Aperte dello scorso week end, questo fine settimana si replicherà.

Le concessionarie Alfa Romeo, infatti, resteranno aperte per un nuovo Porte Aperte nel corso del week end di sabato 23 e domenica 24 novembre per permettere a tutti i potenziali clienti di poter scoprire, da vicino, le promozioni degli Alfa Action Days riservate a Giulia, Stelvio e Giulietta. Le offerte, come detto in precedenza, dureranno sino a fine novembre.

Dopo il lancio dei Model Year 2020 di Giulia e Stelvio (che arriveranno in concessionaria solo a partire dal prossimo mese di gennaio) e la conferma dell’imminente fine della produzione della Giulietta (in uscita dalle linee produttive nel corso del 2020), le offerte sui modelli Alfa Romeo in questa parte finale di 2019 potrebbero essere particolare vantaggiose e tanti potenziali acquirenti potrebbero decidere di puntare su uno dei modelli della casa italiana.

Di seguito vediamo quali sono le offerte degli Alfa Action Days che saranno al centro del Porte Aperte del 23 e 24 novembre.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: da 299 Euro al mese sino a fine novembre

Grazie alla promozione del mese, i clienti interessati ad una nuova Giulia o ad un nuovo Stelvio potranno contare su di un’offerta che prevede un canone mensile di 299 Euro e la possibilità di scegliere tra il noleggio, il leasing oppure il finanziamento sulla base di quelle che sono le proprie preferenze. Da notare, inoltre, che la casa italiana promette sino a 4 mila Euro di vantaggi per chi sceglierà gli allestimenti superiori del listino di Stelvio e di Giulia.

Tra gli esempi disponibili per le offerte dei due modelli segnaliamo la possibilità di acquistare lo Stelvio Sport-Tech in versione “base” (motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato a cambio automatico ad 8 rapporti e trazione posteriore) con un anticipo di 11.500 Euro. Successivamente è previsto il pagamento di 36 rate mensili da 299 Euro ed una rata finale da 27,810 Euro.

Per la Giulia, invece, la promozione riguarda la Giulia Sport-Tech disponibile, in versione “base” (motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico ad 8 rapporti e trazione posteriore), con anticipo di 15.000 Euro e con 36 rate mensili dal valore di 299 Euro. In questo caso, la rata finale è di 20.642 Euro.

Alfa Romeo Giulietta: torna la promozione Alfa Free 50/50 e il cambio automatico è incluso

I clienti interessati all’acquisto di una nuova Alfa Romeo Giulietta, una vettura che nonostante gli anni continua ad attirare l’attenzione di tanti potenziali acquirenti, potranno contare sulla promozione Alfa Free 50/50. Quest’offerta permette di acquistare la Giulietta con un anticipo di 9.900 Euro.

Successivamente, il cliente, al termine di un periodo di due anni senza alcuna rata mensile, potrà decidere se restituire la vettura oppure se completare l’acquisto effettuando il pagamento della seconda metà (la rata finale parte da 9.204 Euro). I prezzi indicati riguardano la Giulietta in versione base con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV In listino c’è anche il motore 1.6 turbo diesel da 120 CV.

Da notare, inoltre, che la Giulietta con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV è disponibile, sino a fine mese, con il cambio automatico incluso nella dotazione di serie allo stesso prezzo della versione con cambio manuale con un risparmio di 2 mila Euro (stando ai prezzi di listino) per il cliente. Sia la promozione sul cambio automatico che l’offerta Alfa Free 50/50 si estendono anche agli allestimenti più completi della gamma della segmento C della casa italiana.

Nel corso delle prossime settimane scopriremo se queste nuove promozioni lanciate questo mese da Alfa Romeo (al netto di piccole differenze si tratta di proroghe delle offerte del mese scorso in realtà) avranno un impatto positivo sulle vendite del marchio italiano che sta attraversando un momento di forte difficoltà. Ricordiamo che le prossime novità di Alfa Romeo sono rappresentate dal debutto del Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, atteso per l’inizio del prossimo anno in concessionaria, e dal’Alfa Romeo Tonale che dovrebbe arrivare negli showroom della casa italiana solo ad inizio 2021.