Alfa Romeo presenta gli “Alfa Action Days” con le nuove offerte di novembre

Dopo i “Rosso Alfa Days” dello scorso mese di ottobre, Alfa Romeo presenta oggi la nuova iniziativa denominata “Alfa Action Days” che mira a supportare al massimo le offerte del mese di novembre dedicate a Giulia, Stelvio e Giulietta, i tre modelli che compongono l’esigua gamma del marchio italiano.

Per supportare al meglio le nuove promozioni di novembre (che poi sono delle proroghe delle offerte di ottobre), Alfa Romeo ha indetto due week end di Porte Aperte. Nel corso dei fine settimana del 16/17 e del 23/24 novembre, infatti, le concessionarie della casa italiana saranno aperte permettendo ai potenziali clienti di scoprire tutti i dettagli relativi alle offerte disponibili per i modelli Alfa Romeo.

Vediamo, qui di seguito, qualche dettaglio in più in merito alle offerte degli Alfa Action Days su Giulia, Giulietta e Stelvio che saranno valide sino alla fine del mese di novembre.

Giulia e Stelvio da 299 Euro al mese

In occasione degli “Alfa Action Days”, i clienti che stanno valutando l’acquisto di Giulia e Stelvio potranno contare sull’offerta che prevede un canone da 299 Euro al mese valido per le tre soluzioni proposte tra noleggio, leasing e finanziamento. La promozione prevede la possibilità di conoscere, in caso di noleggio, il costo del riscatto a fine contratto e di ottenere sino a circa 4.000 Euro di vantaggi sugli allestimenti superiori della gamma di Giulia e Stelvio.

Grazie alle promozioni di novembre è possibile scegliere una Giulia Sport-Tech (2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore) con anticipo di 15.000 Euro, 36 rate mensili con un importo di partenza di 299 Euro ed eventuale rata finale di 20.642 Euro.

In alternativa è disponibile lo Stelvio Sport-Tech (2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore) con anticipo di 11.500 Euro, 36 rate mensili sempre a partire da 299 Euro ed eventuale rata finale di 27.810 Euro. Le offerte si estendo anche ad altri allestimenti di Giulia e Stelvio.

Ricordiamo che, nel corso dei prossimi mesi, Alfa Romeo dovrebbe presentare i Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, appena svelati per il mercato cinese. Queste nuove versioni dei due modelli di segmento D della casa italiana non aggiungeranno novità di alcun tipo all’esterno o alla gamma di motorizzazioni ma dovrebbero introdurre un nuovo sistema di infotainment e nuove finiture per gli interni.

Giulietta: cambio automatico al prezzo del manuale e promozione Alfa Free 50/50

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulietta, invece, viene confermata la promozione che permette di acquistare la segmento C con cambio automatico TCT allo stesso prezzo del cambio manuale (in abbinamento al motore 1.6 turbo diesel da 120 CV) con un risparmio aggiuntivo di 2 mila Euro rispetto al prezzo di listino della vettura.

Per chi è interessato all’acquisto della Giulietta, inoltre, continua ad essere disponibile la promozione Alfa Free 50/50 che permette al cliente di acquistare la vettura con un anticipo di 9.900 Euro. Dopo due anni senza rate, il cliente sarà libero di scegliere se completare l’acquisto (la rata finale è di 9.204 Euro) oppure se cambiare o restituire la vettura. I prezzi indicati si riferiscono alla versione base della Giulietta. I clienti interessati potranno acquistare la segmento C anche con allestimenti più ricchi e completi.

Ricordiamo che la Giulietta è arrivata nella fase finale della sua carriera. Come confermato in via definitiva dal piano industriale diffuso da FCA a fine ottobre, infatti, la segmento C della casa italiana uscirà dalla produzione nel corso del 2020 e non farà parte della gamma di Alfa Romeo dal 2021.