Mopar, Leasys e gli altri brand per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 sono state presentate qualche giorno fa, portando in dote aggiornamenti dedicati alla tecnologia e ad alcuni dettagli mirati nell’abitacolo. Un intervento rivolto a mantenere le due vetture del Biscione attive nel mercato.

Sia la Giulia che la Stelvio MY 2020 possono godere di alcune collaborazioni che Alfa Romeo ha intrapreso con diversi brand del settore.

Si comincia con Mopar

Mopar è ormai una costante per i clienti di FCA e accompagna anche Alfa Romeo nell’assistenza tecnica, nel supporto alla performance, nella sicurezza e nella personalizzazione delle proprie vetture. Si possono quindi apprezzare diverse possibilità di personalizzazione. L’Alfa Romeo Giulia, grazie a Mopar, può ottenere una nuova griglia anteriore, calotte degli specchi e spoiler posteriore in carbonio, battitacco anch’esso in carbonio e illuminato, coprivalvole degli penumatici personalizzato col logo Alfa Romeo, cerchi in lega da 18 pollici con design specifico, supporto da poggiatesta per tablet e cover della chiave in livrea bianco rossa.

Lo Stelvio invece disporrà di cerchi in lega da 18 pollici, anche in questo caso dotati di design specifico, linea delle colorazioni dedicata in Matt Miron. Inoltre prevede nuove calotte degli specchietti, skid plate del paraurti posteriore e griglia anteriore. Non manca poi l’appendiabiti per il poggiatesta e la cover della chiave in grigio e blu.

In definitiva le Giulia e Stelvio MY 2020 dispongono dell’Authentic Accessories di Mopar. Si tratta di prodotti di alta qualità che amplificano le caratteristiche tecniche delle due vetture, aumentando le possibilità di personalizzazione.

I-Link by Leasys su Giulia e Stelvio MY 2020

Già al lancio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 Leasys ha presentato un nuovo servizio dedicato alle nuove vetture. Si tratta dell’I-Link by Leasys che permette di esplorare nuove forme di mobilità condivisa. Oggi infatti le analisi di mercato dicono che i consumatori vogliono utilizzare prodotti e servizi con continuità senza però avere la proprietà di quel bene specifico. Non manca poi la tendenza alla sharing economy con la quale ognuno può condividere un bene o servizio con altri.

I-Link by Leasys nasce proprio dall’analisi di queste nuove tendenze, quindi per soddisfare anche i clienti Alfa Romeo. Con I-Link si può condividere la propria vettura contando su una comunità ristretta di utenti. I clienti Leasys possono condividere la propria Alfa Romeo con parenti e amici, fino ad un massimo di dieci persone senza la necessità di scambiarsi le chiavi; si utilizza un’app dedicata che permette di aprire, chiudere, accendere, spegnere e localizzare la vettura.

L’intestatario dell’I-Link by Leasys crea la propria community e con i membri può pure condividere la spesa relativa al canone mensile di utilizzo. L’entità del rimborso è calcolata direttamente tramite app.

Per averlo sulle Giulia e Stelvio MY 2020 si dovrà comunque aspettare l’approdo sul nostro mercato, fissato a marzo 2020.

Infotainment e Marelli

Sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 ha debuttato anche il nuovo sistema di infotainment che offre nuove caratteristiche e funzionalità ed è dotato ora di uno schermo multi touch da 8,8 pollici. Il sistema è stato messo a punto grazie alla collaborazione con Marelli e possiede un’interfaccia di ultima generazione che assieme al nuovo rotore permette una gestione ulteriormente semplificata.

Il nuovo infotainment dispone di due livelli di widget sul display: uno permette di personalizzare l’interfaccia e l’altro permette di accedere alle funzioni tramite comandi touch. Grazie alla tecnologia Optical Bonding aumenta anche la leggibilità generale del display. C’è anche un sistema di riconoscimento vocale avanzato che permette di utilizzare il Free Text Search durante la navigazione e si adatta alle interfacce Apple CarPlay e Android Auto.

Anche il controllo del climatizzatore può essere gestito dallo stesso display, inoltre è in grado di fornire indicazioni sulle prestazioni della vettura, sulla gestione dell’Alfa DNA e sulle statistiche di performance.

Il contributo di Bosch per la sicurezza e il comfort

È ormai noto che sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 sono state introdotte le nuove funzionalità ADAS, sviluppate assieme a Bosch. Parliamo del Traffic Jam Assist, Highway Assist, Intelligent Speed Control, Lane Keeping Assist, Acrive Blind Spot Assist, Traffic Sign Recognition.

I sistemi Bosch Traffic Jam Assist e Highway Assist permettono di agire sul controllo longitudinale e laterale del veicolo, quindi intervengono sull’accelerazione, sulla frenata e sullo sterzo. Ne risulta una guida parzialmente autonoma (di livello 2) sia nei tratti rettilinei che in curva. Il vantaggio si ripercuote sia sul comfort che soprattutto sulla sicurezza. Queste nuove funzionalità sono state implementate da Bosch grazie all’utilizzo del radar frontale a medio raggio, una camera e il servosterzo elettrico. Tutti queste elementi sono disponibili sia sulla Giulia che sulla Stelvio MY 2020.

Con Alcantara partnership già dagli Anni ‘90

Quella con Alcantara è una partnership che invece Alfa Romeo coltiva già dagli Anni ’90. La Casa del Biscione è riuscita quindi a coniugare eleganza e sportività anche sulle Giulia e Stelvio MY 2020.

Le nuove Giulia e Stelvio possiedono sedili rivestiti in Alcantara nella parte centrale per quanto riguarda l’allestimento Veloce TI. Il guidatore ha a disposizione una stabilità maggiore che permette una maggiore precisione dei movimenti del corpo anche in curva. Lì dove la performance è un canone essenziale, di certo sulle Alfa Romeo, l’Alcantara è il materiale perfetto per elevati standard e performance.

Inoltre si ha a disposizione un prodotto premium che garantisce alti valori di eleganza e stile sempre contemporaneo.