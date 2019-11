Maserati GranTurismo Sport Edizione V8 Aspirato: annunciata la versione speciale per l’Australia

La Maserati GranTurismo e il suo glorioso V8 aspirato naturalmente verranno omaggiati in Australia con il lancio di una nuova versione in edizione limitata che arriverà negli showroom australiani il mese prossimo. Questo perché il paese non otterrà la GranTurismo Zéda a tre colori annunciata la settimana scorsa per altri mercati.

La casa automobilistica modenese porterà in Australia 23 esemplari della Maserati GranTurismo Sport Edizione V8 Aspirato con l’obiettivo di festeggiare la fine della produzione della famosissima coupé con V8 aspirato da 4.7 litri di origine Ferrari.

Maserati GranTurismo Sport Edizione V8 Aspirato: solo 23 esemplari per questa nuova versione della GT

Ogni unità della speciale vettura costerà 295.000 dollari australiani (circa 181.780 euro) e saranno disponibili in sette colorazioni uniche: Blu Corse, Blue Sera, Argento Auteuil, Verde Britannia, Celeste Chiaro, Nero Carbonio e Rosso Italiano (queste ultime due già disponibili sul modello attuale). Oltre a questo, Maserati proporrà una varietà di combinazioni di colori per pinze freno e cerchi in lega.

Gli interni della Maserati GranTurismo Sport Edizione V8 Aspirato sono composti da alcantara e un rivestimento in pelle mentre una cornice in alluminio forgiato circonda il display centrale del sistema di infotainment, che tra l’altro supporta Apple CarPlay e Android Auto.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Maserati Australia ha detto di aver prodotto oltre 40.000 esemplari di GranTurismo e GranCabrio presso lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena. La Edizione V8 Aspirato rende omaggio a questo iconico modello dotato di uno stile elegante e aerodinamicamente efficiente, oltre a disporre di interni raffinati e un sistema di infotainment all’avanguardia.

Viste le recenti disposizioni sulle emissioni, il propulsore V8 da 4.7 litri della Maserati GranTurismo è uno degli ultimi 8 cilindri disposti a V aspirato naturalmente rimasti sul mercato. Il propulsore è stato costruito da Ferrari a Maranello ed è in grado di sviluppare una potenza di 460 CV a 7000 giri/min e 520 nm di coppia massima a 4750 giri/min.

La vettura, con il suo cambio automatico ZF a 6 rapporti, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e di raggiungere una velocità massima pari a 299 km/h (modello Sport).