Hamilton: “La Mercedes è in vantaggio sulla Ferrari per il 2020”

Lewis Hamilton afferma che aver ottenuto il doppio titolo prima della fine della stagione aiuterà la Mercedes a ottenere un vantaggio sui suoi rivali ed in particolare sulla Ferrari per la stagione 2020. Hamilton si è assicurato il suo sesto titolo mondiale ad Austin, con la corona costruttori che è stata conquistata dalle Silver Arrows in Giappone.

Valtteri Bottas è sicuro di finire secondo nella classifica dietro Hamilton, anche se entrambi affermano che il loro desiderio di esibirsi nel migliore dei modi rimane intatto più che mai ad Interlagos e ad Abu Dhabi. Ma, con meno pressione alle spalle, Hamilton afferma che la squadra può permettersi di correre rischi. Lewis Hamilton ha dichiarato: ” Voglio ancora vincere gare.”

Lewis Hamilton afferma che la Mercedes è già in vantaggio sui suoi rivali per il 2020

“È altrettanto difficile vincere queste gare che si stanno avvicinando, ma per me è quasi un approccio diverso ora perché posso essere un po’ più aggressivo e provare alcune strategie e modi diversi nel modo in cui guido. Abbiamo due tentativi in sostanza, per provare alcune cose nuove che possono essere migliorate in vista del prossimo anno.” ha aggiunto Lewis Hamilton.

“Ovviamente il prossimo anno abbiamo solo sei giorni anziché otto di test [in pre-stagione], quindi ogni piccolo vantaggio che puoi ottenere in termini di cambiamento delle cose e di guadagno si spera possa rappresentare un vantaggio per noi in vista del prossimo anno, quindi questo è il nostro obbiettivo,” ha concluso Lewis Hamilton. Vedremo dunque se il pilota britannico avrà avuto o meno ragione.