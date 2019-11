Ferrari ecco i precedenti nel Gran Premio del Brasile

La gara di domenica all’Autodromo Carlos Pace sarà la 47a edizione del Gran Premio del Brasile, una gara che è apparsa per la prima volta sul calendario del Campionato del mondo di Formula 1 nel 1973 ed è stata un appuntamento fisso da allora. È stata tenuta in soli due circuiti, Jacarepaguà e la sua attuale casa, Interlagos. La Scuderia Ferrari ha vinto questa gara undici volte. Le prime tre edizioni si sono svolte a Interlagos, su una pista lunga quasi 8 chilometri e sono state tutte vinte dai brasiliani: Emerson Fittipaldi ha vinto i primi due, con il terzo GP che è andato a Carlos Pace, da cui prende il nome il circuito.

E’ toccato alla Ferrari e a Niki Lauda rompere l’incantesimo nel 1976, con la prima tripletta di vittorie per la Scuderia in questa gara. L’anno seguente, la vittoria è andata all’argentino Carlos Reutemann, che fino ad oggi considera quella gara nel 1977 come una delle più difficili della sua carriera, dato il caldo soffocante nel circuito quel giorno nel sobborgo di San Paolo di Interlagos.

La vittoria di Reutemann del 1978 arrivò sul nuovo circuito costruito appena fuori Rio de Janeiro, chiamato Jacarepaguà, il nome che significa “palude di coccodrilli”. Interlagos stava subendo una grande revisione in tempo per la gara del 1979. Tuttavia, la pista era ancora pericolosa e molto accidentata e dopo la gara del 1980, il Grand Prix tornò a Jacarepaguà fino al 1989, anno in cui Nigel Mansell vinse per la Ferrari.

Il risultato è stato anche un momento di importanza storica, poiché era la prima volta che una gara di Formula 1 veniva vinta da una vettura, la F1-89, dotata di un cambio semi-automatico con palette sul volante. È stata la prima gara della stagione e il debutto perfetto con la Ferrari per Mansell. Nel frattempo, Interlagos è stato completamente ricostruito, con la lunghezza della pista ridotta di quasi la metà, da 7,8 km a 4,3. Il complesso è stato ricostruito e gli standard di sicurezza sono stati notevolmente migliorati.

La Scuderia Ferrari ha dato il via ai lavori in grande stile, con Alain Prost che ha vinto nella F1-90 su quello che era il terreno di casa per il suo principale rivale, Ayrton Senna, la stella indimenticata che è un eroe per molti dei piloti attuali, tra cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc. A quel tempo, Senna non era mai riuscito a vincere la sua gara di casa, ma ottenne altre due vittorie nel 1991 e nel 1993.

La Scuderia Ferrari vinse di nuovo nel 2000, con Michael Schumacher, la forza dominante in quei giorni e lo fece di nuovo due anni dopo in una gara con un duello tra il tedesco e il suo allora rivale Juan Pablo Montoya. Michael ha guidato per l’ultima volta una Ferrari a Interlagos nel 2006. In gara, ha ottenuto una foratura e poi ha caricato di nuovo l’ordine, facendo quasi un giro sul compagno di squadra Felipe Massa, che ha continuato a vincere, ma Michael ha rubato lo spettacolo di finendo quarto.

I successivi due anni produssero gare assolutamente elettrizzanti. Nel 2007, Kimi Raikkonen è arrivato a Interlagos, terzo in classifica, ma ottenendo il titolo di campione del mondo. L’anno seguente, Felipe Massa era in corsa per il titolo sul campo di casa, con Hamilton ancora una volta come suo rivale. Massa era molto avanti, ma Hamilton era ancora in una posizione sufficiente per conquistare la corona. Nelle fasi finali ha iniziato a piovere e Hamilton è sceso al sesto posto. Felipe ha vinto la gara e per poco più di 30 secondi è stato campione del mondo.

Tuttavia, all’ultima curva dell’ultimo giro, Hamilton riuscì a passare Timo Glock nella Toyota per conquistare il quinto posto che era sufficiente per vincere il titolo con un solo punto di vantaggio. La Scuderia Ferrari ha potuto almeno celebrare la vittoria del campionato costruttori. Il Brasile è stato anche il luogo in cui è stato deciso il titolo 2012, quando Sebastian Vettel, poi con la Red Bull, è stato contro Fernando Alonso in Ferrari. Vettel si è girato poco dopo l’inizio e fu colpito da Bruno Senna nella Williams. Tuttavia, la sua auto è stata solo leggermente danneggiata e il tedesco è stato in grado di risalire l’ordine in una posizione abbastanza buona da essere campione, anche se lo spagnolo è arrivato secondo.

La vittoria più recente della Scuderia Ferrari nel Gran Premio del Brasile è arrivata nel 2017, per gentile concessione di Sebastian Vettel che ha dovuto lottare duramente contro Valtteri Bottas su Mercedes. L’anno scorso, il tedesco è arrivato sesto, pochi secondi davanti a Charles Leclerc nella Sauber-Ferrari.Questo fine settimana, sabato per la precisione, segna il 90 ° anniversario dell’inizio della Scuderia Ferrari. Il 16 novembre 1929, il team ricevette l’autorizzazione legale necessaria per operare. La prima gara per il nuovissimo team fu la Mille Miglia del 1930. Per celebrare questo punto di riferimento insieme ai suoi fan, la Scuderia Ferrari sta lanciando varie iniziative sui suoi social network e piattaforme web.