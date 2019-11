Binotto: L’affidabilità della Ferrari rimane “preoccupante”

Il responsabile del team Ferrari Mattia Binotto ha affermato che i problemi di affidabilità della Ferrari stanno diventando “più preoccupanti” a causa del fatto che si tratta di molteplici problemi e non di uno solo. Il 2019 è stato un anno difficile per la Scuderia con problemi al motore che sono costati caro in Bahrain, dove Charles Leclerc ha perso un Gp che sembrava ormai vinto, in Austria, Germania e Russia. Adesso Leclerc subirà una penalità di griglia di 10 posti in Brasile dopo che la squadra ha dovuto cambiare il suo motore spec 3.

“Abbiamo avuto il Bahrein con Charles, abbiamo avuto problemi in Qualifica in Austria con Sebastian Vettel, in Germania, poi abbiamo avuto il problema a Sochi”, ha detto Binotto a Motorsport.com. “Ognuno di questi problemi diverso dall’altro. Non è un singolo fattore o qualcosa che li accomuna, il che è ancora più preoccupante. “Perché se hai un solo problema potresti risolverlo. Il fatto che abbiamo diversi problemi sta dimostrando che l’intero processo non è abbastanza forte da garantire una buona affidabilità “.

L’italiano cerca di migliorare l’affidabilità per garantire che le vittorie non vadano perse in futuro e di lottare nuovamente per un campionato mondiale, qualcosa che la Ferrari non ha vinto dal titolo dei costruttori nel 2008 e il titolo piloti di Kimi Raikkonen nel 2007. “Ciò di cui abbiamo bisogno è migliorare la nostra affidabilità. Se fossimo più affidabili, avremmo più vittorie. E penso che questo sia il punto chiave per noi “, ha aggiunto.

“Guardando al futuro, per diventare campione del mondo, dobbiamo diventare più affidabili di quello che siamo al momento. Dipende innanzitutto dai progettisti, dipende dal modo in cui ti omologhi e dalla valutazione del rischio che prendi in termini di sviluppo verso l’affidabilità, quindi è un’intera filosofia. Quindi ci vorrà del tempo. Ma dal momento che abbiamo avuto il problema in Bahrain, abbiamo cercato di sforzarci per risolverlo. “