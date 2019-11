Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: render anticipano il design del restyling 2021

Sono passati ormai diversi anni da quando Alfa Romeo ha portato sul mercato una berlina a trazione posteriore. Si tratta dell’Alfa Romeo Giulia che è stata presentata a giugno 2015 e arrivata sul mercato a febbraio 2016.

Inoltre, sono trascorsi quattro anni da quando Ferrari ha aiutato il Biscione con la piattaforma Giorgio e il potente V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 nm di coppia massima presente nella versione Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021: ecco come potrebbe essere il nuovo restyling atteso nei prossimi mesi

Nonostante siano passati diversi anni dal debutto ufficiale, l’Alfa Romeo Giulia riesce a difendersi ancora abbastanza bene nel segmento delle berlinette compatte premium. Tuttavia, le vendite sono parecchio basse che addirittura le case automobilistiche tedesche non si preoccupano minimamente grazie alla popolarità della Serie 3 e della Classe C, per fare un esempio.

Visto che sono passati quattro anni dalla presentazione, Alfa Romeo avrebbe dovuto portare sul mercato il restyling di metà carriera con il model year 2020. Se ciò non bastasse, la recente modifica al piano industriale ha portato alla cancellazione dei piani di lancio delle GTV e 8C in favore di un crossover compatto (la versione di produzione del Tonale).

Una recente notizia ufficiale ha confermato che il facelift dell’Alfa Romeo Giulia arriverà nel 2021 assieme a quello dello Stelvio. In attesa di vedere le prime foto spia, un artista digitale italiano ha condiviso su Instagram alcuni render che ci danno un’idea di come potrebbe essere il nuovo restyling della berlina Quadrifoglio.

Vale la pena ricordare anche che sia Mercedes che BMW avranno sicuramente già lanciato le nuovissime M3 e C 63 AMG nel momento in cui Alfa Romeo porterà sul mercato la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire le informazioni sul nuovo restyling della vettura del Biscione.