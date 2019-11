Ferrari 360 Challenge Stradale: in vendita un esemplare del 2004 in perfette condizioni

Uno dei principali vantaggi di entrare in possesso di una Ferrari di vecchia generazione è il prezzo estremamente contenuto rispetto alle ultime supercar proposte dal cavallino rampante come ad esempio la Monza SP2. La Ferrari 360 Modena è l’esempio perfetto, soprattutto se parliamo della versione Challenge Stradale.

Bring a Trailer sta proponendo in vendita sul suo sito Internet un esemplare del 2004 che ha percorso appena 21.000 km circa. La carrozzeria della vettura è rivestita prevalentemente in nero con dei badge gialli a contrasto e cerchi in lega leggera da 19″, freni a disco Brembo in carbonio-ceramica e pinze rosse opzionali di fabbrica.

Ferrari 360 Challenge Stradale: Bring a Trailer mette in vendita un esemplare della supercar immatricolato nel 2004

Disponibili anche paraurti leggeri, minigonne laterali più pronunciate, diffusore posteriore più grande, calotte degli specchietti in fibra di carbonio e griglia posteriore Challenge Stradale.

All’interno, questa Ferrari 360 Challenge Stradale propone dei sedili in fibra di carbonio rivestiti in alcantara bicolore rosso/nero che si abbinano perfettamente al cruscotto e al volante a tre razze originale. Il proprietario di questo esemplare ha aggiunto un estintore e una radio con lettore CD.

Sotto il cofano della supercar troviamo un motore V8 aspirato da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 400 CV a 8500 giri/min e 373 nm di coppia massima a 4750 giri/min, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione posteriore. Questi numeri permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

Quando era nuova, la Ferrari 360 Challenge Stradale del 2004 è stata venduta per 196.807 dollari. In questo momento, l’esemplare messo all’asta da Bring a Trailer ha raggiunto i 100.000 dollari ma mancano ancora tre giorni al termine della vendita online.