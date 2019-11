“Solo Leclerc può fermare il dominio di Hamilton”

L’ex pilota della Ferrari Eddie Irvine ritiene che Charles Leclerc sia l’unico pilota della griglia di Formula 1 in grado di impedire a Lewis Hamilton di ottenere nuovi successi mondiali. Hamilton si è assicurato il suo quinto campionato in sei anni nel 2019, con il compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e Sebastian Vettel che hanno visto fallire tentativi di detronizzare il pilota britannico nelle ultime stagioni. Leclerc è terzo nella classifica piloti nella sua prima stagione per la Scuderia e sarebbe potuto essere ancora più vicino al duo Silver Arrows se non per una “priorità” di inizio stagione accordata a Vettel dal caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto.

E Irvine afferma che Binotto deve rendere i ruoli di Leclerc e Vettel più definiti nel 2020, al fine di massimizzare le possibilità della Ferrari di rivedere finalmente la Mercedes. “Penso che questa sia una delle cose difficili che lui [Binotto] deve affrontare perché penso che Vettel possa danneggiare le possibilità di Leclerc di vincere il titolo, cosa che non credo che Bottas possa fare a Hamilton“, Irvine ha detto. “L’unico ragazzo che penso possa correre allo stesso livello di Hamilton è Leclerc. Hamilton distrugge sempre Vettel testa a testa, ha concluso l’irlandese.