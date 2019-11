Villeneuve stuzzica Hamilton: “Se vince anche con la Ferrari allora è un vero campione”

Lewis Hamilton continua a negare la possibilità di approdare alla Ferrari in futuro, ma molti credono ancora che questa sarà la ciliegina sulla torta per il pilota britannico di Formula 1 di maggior successo. Jacques Villeneuve è uno di quelli che suggeriscono che Hamilton nonostante le smentite sia segretamente interessato a indossare il rosso negli ultimi anni della sua carriera in F1. “Lewis persegue tutti i record di Michael Schumacher e penso che un posto in Ferrari possa essere la ciliegina sulla torta della sua carriera. Con un settimo titolo, non solo raggiunge Schumacher ma se può anche guidare per la Ferrari in seguito, allora sarà davvero una leggenda “, afferma Villeneuve a Sky Italia.

Hamilton è rimasto con un solo anno nel suo attuale contratto Mercedes e anche nel 2020 metterà tutta la sua energia nel tentativo di vincere il suo settimo campionato mondiale. Durante il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, Hamilton ha dichiarato che sposterà la sua attenzione sul 2021 ad un certo punto durante l’anno, indicando che rimarrà in F1. Hamilton compie 35 anni a gennaio, ma Kimi Raikkonen potrebbe un esempio da seguire per l’attuale campione del mondo.