Vasseur lieto di trattenere Giovinazzi: è “molto veloce”

Frederic Vasseur ha espresso tutto il suo piacere di trattenere Antonio Giovinazzi per un’altra stagione all’Alfa Romeo, elogiando il ritmo di lavoro e l’approccio alla guida dell’italiano. Giovinazzi ha solo quattro punti in questa stagione, ma è migliorato nelle ultime gare, superando in molte occasioni il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, molto più esperto. Giovinazzi era sempre il favorito per il posto, ma con l’interesse di Nico Hulkenberg per il suo sedile, non era così semplice come avrebbe potuto essere confermato. Tuttavia, i suoi sforzi dopo la pausa estiva, raggiungendo il nono posto nella sua gara di casa in Italia, hanno convinto la squadra a continuare con lui.

Vasseur aggiunge che Giovinazzi porta molto più alla squadra che solo ritmo, dicendo: “Antonio ha fatto davvero bene quest’anno e sono estremamente contento di essere in grado di confermare che rimarrà con l’Alfa Romeo Racing per il 2020. “Il modo in cui si è integrato nella squadra ed è costantemente migliorato durante la sua prima stagione completa in Formula 1 è molto promettente e non vediamo l’ora di sbloccare il suo pieno potenziale mentre continuiamo a lavorare insieme.

“Antonio è emerso come un pilota molto veloce, anche accanto a un punto di riferimento difficile come Kimi, e ci aspettiamo che si sviluppi ancora di più man mano che la sua esperienza cresce. Il suo feedback tecnico, l’etica del lavoro e l’approccio positivo ci aiuteranno a continuare a spingere il nostro team , e così sarà la coerenza di una line-up invariata per la prossima stagione. “