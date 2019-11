Ferrari cerca di capitalizzare il marchio per una crescita più rapida

Le forti vendite delle Ferrari Portofino e 812 Superfast hanno permesso alla casa automobilistica modenese di aumentare le sue prospettive, annunciando una nuova strategia che promette una crescita ancora maggiore.

Le azioni di Ferrari quotate a Milano sono aumentate fino al 7,4%, raggiungendo un massimo storico di 155,15 euro dopo aver riportato dei risultati solidi nel terzo trimestre di quest’anno e registrato un anno davvero importante.

Ferrari: Maranello annuncia il lancio di un nuovo piano per migliorare il proprio brand

Per questo Maranello ha lanciato un piano che ha lo scopo di migliorare il proprio brand attraverso nuove collezioni di abbigliamento e accessori, offerte di intrattenimento e prodotti e servizi di lusso riservati ai suoi clienti. Tra questi abbiamo un accordo con Giorgio Armani e l’apertura di un ristorante con lo chef stellato Massimo Bottura proprio a Maranello, la città natale del cavallino rampante.

Ferrari si aspetta che la nuova iniziativa rappresenti circa il 10% della redditività dell’azienda nei prossimi 7-10 anni. In merito a ciò, Louis Camilleri, amministratore delegato di Ferrari, ha dichiarato che si tratta di un obiettivo ambizioso ma realistico.

Inoltre, il CEO ha detto agli analisti, riferendosi alla possibilità di espandere i ricavi al di fuori della vendita di vetture, che hanno l’obiettivo di aumentare le dimensioni della torta e della loro quota all’interno di essa.

Lo storico marchio modenese ha affermato che gli utili core sarebbero di circa 1,27 miliardi di euro per l’intero anno, superando la previsione precedente di 1,2-1,25 miliardi di euro. La casa automobilistica italiana ha anche aumentato la sua prospettiva sui ricavi del 2019 a circa 3,7 miliardi di euro rispetto alla precedente previsione di oltre 3,5 miliardi di euro.

Ferrari prevede di presentare il suo ultimo nuovo modello per il 2019 a Roma durante la prossima settimana, portando il totale a cinque nuove vetture. In tale occasione verrà mostrata anche la recente SF90 Stradale, la sua prima vettura ibrida plug-in prodotta in serie.

Il piano industriale annunciato tempo fa da Louis Camilleri prevede il lancio di 15 nuovi modelli tra il 2019 e il 2022. Tuttavia, il cavallino rampante sta prendendo in considerazione il lancio di una vettura completamente elettrica, anche se questa non arriverà prima del 2023. L’amministratore delegato, infine, ha dichiarato che si stanno prendendo il giusto tempo per assicurarsi che sarà una vera auto con DNA Ferrari.