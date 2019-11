Le vendite di FCA in Italia sono diminuite dell’1,9% a ottobre

Le vendite di Fiat Chrysler Automobiles Italia sono diminuite dell’1,93 per cento a 33.663 veicoli a ottobre. Lo ha detto FCA lunedì. Nei primi 10 mesi dell’anno le vendite sono diminuite del 2,57 per cento a 386.946 veicoli. La quota di mercato del gruppo italo americano in seguito a questi risultati è scesa dal 26,39 per cento al 23,8 per cento. Le vendite di auto italiane sono aumentate del 6,7 per cento a 156.851 in ottobre, secondo il ministero dei trasporti. Nel corso dei primi 10 mesi dell’anno le vendite di auto italiane sono diminuite dello 0,85 per cento a 1.624.922 veicoli.

Jeep e Lancia crescono nelle vendite durante il mese di ottobre, da inizio anno in particolare sono state 50.508 le Lancia vendute, il 27,1 per cento in più del 2018. Sempre a proposito di Fiat Chrysler Automobiles in calo il marchio Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione il mese scorso ha perso lo 0,84 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno con un totale di 1.899 veicoli. Infine per quanto concerne il marchio Fiat, segnaliamo che questo perde il 4,7 per cento ad ottobre 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno e il 13,4 per cento se invece consideriamo il periodo che va da gennaio fino ad ottobre.

