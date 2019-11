Vettel afferma che la Ferrari punta a tre vittorie per terminare bene la stagione

Sebastian Vettel afferma che la Ferrari ha la capacità di vincere ogni gara da ora fino alla fine della stagione. La Ferrari è tornata dopo la pausa estiva con l’auto più veloce e ha conquistato tutte le pole position dal Belgio, ma sono stati i suoi principali rivali a vincere il Gran Premio di Russia, Giappone e Messico.

La Ferrari non ha avuto una grande stagione, ottenendo solo tre vittorie ed essendo fuori dai ritmi della Mercedes per gran parte dell’anno. La strategia del team li ha traditi in diverse occasioni, ma Vettel sta cercando di finire in maniera positiva mentre la F1 volge alla sua conclusione,

Vettel ha dichiarato durante un incontro con i media Ferrari: “Abbiamo dimostrato di essere molto veloci nelle qualifiche, siamo allo stesso livello o solo un po’ indietro rispetto ai nostri principali concorrenti e questo significa che, a meno che tutto vada alla perfezione, è difficile stare davanti.

“In Russia, se la mia macchina non avesse avuto problemi, probabilmente avremmo finito primo e secondo. Sappiamo tutti cosa è successo al primo giro in Giappone, mentre in Messico Lewis ha avuto un ritmo migliore e non credo che abbia avuto nulla a che fare con la nostra strategia.”

“Non è mai facile esprimere un giudizio prima di uscire in pista, ma abbiamo dimostrato che possiamo essere competitivi su ogni tipo di pista. L’obiettivo, quindi, non può che essere quello di provare a vincere ogni gara da ora alla fine della stagione “, h concluso Vettel.